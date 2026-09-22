Trump volvió a respaldar a Milei durante una cumbre en la ONU: “Tuvimos una gran victoria en Argentina”

Los mandatarios participaron de una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas en Nueva York. Durante su intervención, Trump hizo una referencia directa al país: “Tuvimos una gran victoria en Argentina”.

Hoy 18:04

El presidente Javier Milei compartió este martes una reunión con su par de Estados Unidos, Donald Trump, durante una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, desarrollada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

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El encuentro tuvo como eje la estrategia impulsada por Washington para fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad, narcotráfico, crimen transnacional y protección de recursos estratégicos.

Durante su exposición, Trump hizo una mención directa a la situación política argentina y expresó: “Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo dos veces”. La referencia se produjo mientras el mandatario estadounidense repasaba los triunfos electorales de dirigentes a los que había respaldado en distintos países de la región.

Trump también pidió a los integrantes de la iniciativa profundizar las medidas contra las organizaciones vinculadas al narcotráfico y planteó la necesidad de reforzar la protección de recursos naturales, infraestructura energética, tierras raras y corredores comerciales frente a la influencia de potencias externas.

Milei planteó un rol activo de Argentina en la seguridad regional

Por su parte, Milei sostuvo durante su intervención que el Gobierno argentino pretende asumir una participación activa dentro de la estrategia regional de seguridad.

“Queremos tener un rol proactivo en garantizar no solo la seguridad argentina, sino también la seguridad hemisférica”, afirmó el Presidente.

En ese sentido, mencionó entre los principales desafíos al crimen transnacional, el narcotráfico y el terrorismo, además de plantear la necesidad de fortalecer las capacidades de inteligencia y de seguir las estructuras financieras de estas organizaciones.

El mandatario argentino también hizo referencia a la importancia estratégica del Atlántico Sur y la Antártida, al señalar que forman parte de los objetivos de proyección internacional de su administración.

La reunión se desarrolló en el marco de la agenda de Milei en Nueva York, donde participa de las actividades vinculadas con la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Tras el encuentro, el Presidente continuó con su agenda acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo. Además, tenía previsto mantener una reunión con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, para abordar distintos aspectos de la relación bilateral y de la agenda internacional.