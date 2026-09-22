La Fórmula 1 anunció un cambio importante para la temporada 2027: afectará a todos los pilotos y escuderías

La decisión se tomó luego de semanas de intensos debates entre las autoridades del deporte motor y los representantes de los equipos en busca de un nuevo marco reglamentario.

Hoy 17:59

La Fórmula 1 tendrá cambios importantes a partir de la temporada 2027. La Comisión de F1, reunida en Londres, aprobó una modificación que afectará a todos los equipos y pilotos: la distancia oficial de las carreras se reducirá de 305 a 290 kilómetros.

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La medida fue confirmada por la FIA y, de acuerdo con el circuito, supondrá disputar entre dos y tres vueltas menos respecto del recorrido actual.

La única excepción será el Gran Premio de Mónaco, que mantendrá su distancia de 260 kilómetros.

Por qué se reducirán las carreras

La modificación está relacionada con los cambios que tendrá la reglamentación de las unidades de potencia en 2027.

Según explicó la FIA, el nuevo reglamento modificará el flujo de combustible y aumentará la incidencia del motor de combustión respecto de la parte eléctrica. Esto generará un mayor consumo de combustible.

Con una distancia de 305 kilómetros, los equipos deberían aumentar la capacidad de los tanques. Como estos están integrados en el chasis, ese cambio implicaría modificaciones estructurales y un incremento del peso de los monoplazas.

La reducción de 15 kilómetros permitirá evitar ese rediseño, además de contener los costos y mantener bajo control el peso de los vehículos.

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Más flexibilidad cuando haya lluvia

La FIA también modificó las reglas relacionadas con la duración de los Grandes Premios cuando existen interrupciones por condiciones meteorológicas.

Se eliminó el límite rígido de tres horas de duración total del evento desde la largada. Se mantiene el máximo de dos horas de acción efectiva en pista, pero las banderas rojas y las demoras provocadas por la lluvia ya no tendrán el mismo impacto sobre ese límite.

A partir de 2027 se establecerá una hora límite adaptable según las características de cada circuito y las condiciones de luz solar.

El objetivo, según la organización, es brindar mayores posibilidades de completar las carreras cuando se produzcan interrupciones.

Cambios también en los entrenamientos y las cajas de cambios

El nuevo paquete reglamentario contempla además modificaciones para las prácticas libres. Los comisarios tendrán margen para extender las sesiones si se producen interrupciones, permitiendo que los pilotos recuperen parte del tiempo perdido en pista.

Por otra parte, se eliminará la homologación congelada de las cajas de cambios para 2027. Esto permitirá que los proveedores y fabricantes continúen desarrollando estos componentes durante la temporada.

De esta manera, la Fórmula 1 prepara un nuevo marco reglamentario que combinará cambios técnicos, reducción de costos y modificaciones en el formato de los Grandes Premios a partir de 2027.