El jefe de Gabinete recibió a estudiantes de Tucumán en Casa de Gobierno

La delegación del Colegio Los Arcos, de Yerba Buena, recorrió distintos espacios históricos y culturales de Santiago del Estero como parte de una experiencia educativa y continuará su agenda este miércoles en Las Termas de Río Hondo.

Hoy 17:43

En representación del gobernador Elías Suárez, el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, recibió este martes en Casa de Gobierno a una delegación integrada por estudiantes y docentes del Colegio Los Arcos, de la ciudad de Yerba Buena, provincia de Tucumán.

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La visita a la sede del Poder Ejecutivo forma parte central de un proyecto del establecimiento y como parte de esta experiencia formativa, los estudiantes recorren diversos espacios de valor histórico, museos y sitios emblemáticos que reflejan la identidad y el patrimonio cultural de Santiago del Estero.

Estas actividades continuarán este miércoles con un recorrido por la ciudad de Las Termas de Río Hondo, donde los alumnos completarán su agenda de aprendizaje en territorio santiagueño.

Asimismo, durante la charla institucional, el jefe de Gabinete brindó a los jóvenes y docentes valiosos detalles sobre el trabajo diario, la organización y el manejo del Poder Ejecutivo provincial, destacando la importancia de la cercanía del Estado con la comunidad.