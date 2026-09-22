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Atención automovilistas: corte en la Ruta Nacional 64, Vialidad Nacional ejecutará trabajos de conservación y mantenimiento

El tránsito permanecerá interrumpido durante cuatro horas en la zona de Las Sierras de Guasayan debido a las tareas que se llevarán adelante para mejorar las condiciones de seguridad de la ruta.

Hoy 17:18
Corte Ruta Nacional 64

Por ello, mañana miércoles y el jueves se realizará un corte de tránsito en la Ruta Nacional 64 a la altura de Las Sierras de Guasayan, en el horario de hs. 08,00 a 12,00.

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Vialidad Nacional informa que personal de la División Conservación realizará tareas de conservación y mantenimiento que consisten en la reposición y reemplazo de guard rails dañados, también se realizarán tareas de limpieza y mantenimiento en el tramo serrano, a fin de optimizar y garantizar la seguridad del tránsito vehicular.

Se solicita acatar las indicaciones de banderilleros y personal apostado en la zona, junto al personal de la Policía de la Provincia, a fin de evitar cualquier tipo de incidente vial en ésa importante vía de comunicación terrestre con la provincia de Catamarca y la región centro y cuyo.

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