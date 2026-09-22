Misteriosa muerte de una oficial de policía en Salta

La Policía de Salta investiga la muerte de una oficial encontrada con heridas graves en el barrio Fraternidad, lo que ha generado preocupación y ha llevado a la apertura de una investigación.

Hoy 16:14

El lunes por la mañana, se produjo el hallazgo de una oficial de policía en estado grave en el barrio Fraternidad, situado en la zona sudeste de la ciudad de Salta. La oficial fue identificada como Nicole Paz, quien había estado en la fuerza durante aproximadamente tres años. A pesar de recibir atención de emergencia y ser trasladada al Hospital San Bernardo, la oficial falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

El descubrimiento ocurrió poco después de las seis de la mañana, un momento crucial en el que se activaron los protocolos de traslado en código rojo, destinados a pacientes que requieren atención médica urgente. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles específicos sobre las lesiones que presentaba la oficial ni las circunstancias que rodearon el incidente que llevó a su grave estado.

Este trágico suceso se produce menos de 24 horas después de que otro miembro de la Policía de Salta fuera encontrado sin vida en circunstancias similares, lo que ha generado una creciente preocupación entre los efectivos de la fuerza. La muerte de Nicole Paz ha dejado a la comunidad policial en estado de alerta y ha suscitado interrogantes sobre la seguridad de los oficiales.

La Policía de Salta ha iniciado una investigación para reconstruir los eventos que llevaron al hallazgo de la oficial herida. Las autoridades están trabajando para esclarecer qué ocurrió antes de su traslado al hospital y las razones detrás de las lesiones que resultaron fatales. La recolección de información y evidencia es fundamental para entender el contexto en el que la oficial resultó herida.

Los investigadores están revisando las cámaras de seguridad de la zona y tomando declaraciones de testigos que puedan haber estado presentes en el momento del incidente. La colaboración de la comunidad es vital para arrojar luz sobre las circunstancias que rodean este trágico evento.

La información que se obtenga de las investigaciones será crucial para determinar la secuencia de eventos que condujo a la tragedia. A medida que avanzan las pesquisas, la Policía de Salta se mantiene enfocada en reunir datos sobre ambos casos, esperando que la conexión entre ellos pueda ofrecer respuestas a las inquietudes planteadas por la comunidad.