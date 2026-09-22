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Diario Panorama y Tarjeta Sol te invitan a arrancar la primavera con un sorteo imperdible

En el marco de los 30 años de Tarjeta Sol, llega un nuevo sorteo para sus adheridos y Diario Panorama se suma a los festejos con un premio especial: un set matero.

Hoy 16:00

La primavera llega con un nuevo motivo para celebrar. Diario Panorama y Tarjeta Sol se unen para sortear un set matero y acompañar a la comunidad en una fecha especial.

El sorteo se realiza en el marco del 30º Aniversario de Tarjeta Sol, que durante su mes aniversario prepara una serie de beneficios y premios para sus adheridos, entre ellos el sorteo de más de $30 millones.
¿Cómo participar?

Para participar por el set matero, solo tenés que:

-Seguir las cuentas de @diariopanoramasde y @tarjetasol.

-Darle “Me gusta” a la publicación.

-Comentar con quién compartirías unos mates.

Así, Diario Panorama se suma a los festejos por los 30 años de Tarjeta Sol con una propuesta pensada para disfrutar de la primavera y compartir una buena ronda de mates.

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