Cambiaron la fecha de la venta de entradas para la despedida de Messi: cuánto cuestan

La AFA modificó a último momento el inicio del expendio para los amistosos ante Burkina Faso y Benín.

Hoy 15:36

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya tiene fecha y también un nuevo cronograma para la venta de entradas. La AFA informó que el expendio para los partidos ante Burkina Faso y Benín, ambos en el Monumental, finalmente comenzará este jueves 24 de septiembre a las 18.

La venta estaba prevista inicialmente para este martes, pero fue modificada pocas horas antes. Los tickets estarán disponibles exclusivamente a través de Deportick y será necesario registrarse previamente en la plataforma.

Messi disputará su último partido con la camiseta de la Selección el 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental. Para esa jornada estarán presentes también varios de sus compañeros del plantel campeón del mundo en Qatar 2022.

Cuánto cuestan las entradas para ver a Messi

Los precios establecidos para los encuentros ante Burkina Faso y Benín son:

Popular: $90.000

$90.000 Menor a popular (3 a 10 años): $29.000

$29.000 Platea alta Sívori y Centenario: $180.000

$180.000 Platea media Sívori y Centenario: $320.000

$320.000 Platea alta San Martín y Belgrano: $320.000

$320.000 Platea baja San Martín y Belgrano: $450.000

$450.000 Platea media San Martín y Belgrano: $480.000

Los dos encuentros se disputarán en el Monumental: Argentina enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre, mientras que el partido ante Benín del 6 de octubre marcará la despedida de Messi.

Cuánto cuestan las entradas para Argentina-Bolivia

La triple fecha FIFA comenzará el 30 de septiembre, cuando Argentina reciba a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En este caso, la venta comenzó el lunes 21 de septiembre y los precios son:

Popular: $90.000

$90.000 Menor a popular (3 a 10 años): $25.000

$25.000 Platea Gasparini: $140.000

$140.000 Platea Ardiles: $170.000

El último partido de Messi en Argentina

La última presentación de Messi con la Selección Argentina en el país fue el 31 de marzo, cuando el equipo de Scaloni recibió a Zambia en La Bombonera antes del Mundial 2026.

En aquella oportunidad, el capitán convirtió uno de los goles en la victoria 5-0 de la Albiceleste.