El Reino Unido volvió a plantear su posición sobre Malvinas ante la ONU: “Nos mantendremos firmes”

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, volvió a plantear este martes la posición de Londres sobre las Islas Malvinas durante su discurso ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

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Frente a los líderes internacionales, el mandatario británico aseguró que su gobierno defenderá a sus territorios de ultramar frente a eventuales amenazas o cuestionamientos.

“Nos mantendremos firmes ante cualquier amenaza y desafío”, expresó Burnham, quien incluyó específicamente a las Islas Malvinas —a las que denominó Falkland— al referirse a los territorios que el Reino Unido considera bajo su soberanía.

La referencia apareció dentro de un tramo de su exposición dedicado a la seguridad internacional y la política de defensa británica. Burnham sostuvo que Londres continuará fortaleciendo su capacidad militar y de disuasión, aunque señaló que su gobierno no busca una confrontación.

Un nuevo cruce en torno a Malvinas

Las declaraciones tuvieron lugar en momentos de renovada tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido por las actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas y sus alrededores.

La administración isleña decidió recientemente extender por cinco años las licencias vigentes para actividades petroleras offshore, una determinación respaldada por Londres y cuestionada por el Gobierno argentino. Entre los emprendimientos alcanzados se encuentra Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que proyecta comenzar la producción petrolera en 2028.

Desde Buenos Aires sostienen que esas decisiones son acciones unilaterales en un territorio cuya soberanía está en disputa y cuestionan la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina. El Reino Unido, en cambio, mantiene que los habitantes de las islas tienen derecho a administrar sus recursos y decidir su futuro político.

Malvinas vuelve al centro de la agenda en la ONU

Antes de su intervención ante Naciones Unidas, Burnham mantuvo una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump. Según indicó posteriormente el primer ministro británico, durante el encuentro abordaron cuestiones comerciales y también asuntos relacionados con las Islas Malvinas.

El pronunciamiento se produjo además en la previa del discurso que el presidente Javier Milei dará este miércoles ante la Asamblea General. Según fuentes oficiales citadas por TN, el mandatario argentino tiene previsto reiterar el reclamo de soberanía y referirse a las actividades petroleras impulsadas por el Reino Unido en el Atlántico Sur.

De esta manera, la cuestión Malvinas volvió a instalarse en la agenda internacional de Naciones Unidas, mientras Argentina y Reino Unido mantienen posiciones contrapuestas respecto de la soberanía del archipiélago y de la explotación de sus recursos naturales.