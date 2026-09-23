Trump y Delcy Rodríguez se reunieron por primera vez tras la captura de Nicolás Maduro

El encuentro se produjo en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU. Fue la primera reunión cara a cara entre el presidente estadounidense y la mandataria interina de Venezuela, quien calificó la conversación como “histórica”.

Hoy 01:15

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este martes una reunión con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el primer encuentro personal entre ambos desde que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro durante una operación realizada en enero de este año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La conversación tuvo lugar durante una recepción organizada por Trump en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trató además de la primera visita de Rodríguez a Estados Unidos desde que asumió la conducción interina del país.

Rodríguez calificó el encuentro como “histórico” y señaló que durante la reunión se abordaron cuestiones vinculadas con la cooperación estratégica entre ambos países.

De acuerdo con Reuters, por parte de Estados Unidos también participaron el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; y el asesor presidencial Stephen Miller.

Energía, inversiones y deuda, entre los ejes de la visita

Rodríguez llegó a Nueva York acompañada por una delegación integrada por funcionarios del área económica y energética, además de representantes de la petrolera estatal PDVSA.

Durante su estadía mantuvieron conversaciones con funcionarios estadounidenses, organismos multilaterales y empresas sobre energía, minería, financiamiento y reestructuración de la deuda venezolana. Según fuentes citadas por Reuters, uno de los objetivos de la comitiva es generar condiciones para atraer inversiones internacionales.

La relación entre Washington y Caracas experimentó un acercamiento durante los últimos meses. En agosto, ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo petrolero y Trump manifestó su intención de impulsar inversiones por hasta US$100.000 millones en la industria energética venezolana.

Las críticas de sectores de la oposición venezolana

El acercamiento también generó cuestionamientos dentro de sectores opositores a Rodríguez. Sus críticos sostienen que la administración estadounidense ha relegado la exigencia de elecciones libres y el respaldo a la oposición liderada por María Corina Machado para priorizar acuerdos económicos con el gobierno interino.

Mientras se desarrollaban las actividades diplomáticas, más de 50 venezolanos se manifestaron frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York para reclamar la realización de elecciones y cuestionar la presencia de Rodríguez.

Horas antes del encuentro, Trump había mencionado la situación venezolana durante su discurso ante la ONU. Allí defendió la operación estadounidense que terminó con la captura de Maduro y afirmó que desde entonces fueron liberados cientos de presos políticos.

Rodríguez tiene previsto dirigirse este miércoles al pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas, en una participación que completa su primera visita a Estados Unidos desde que asumió la presidencia interina de Venezuela.