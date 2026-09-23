El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 23 de septiembre: se espera una máxima de 27°C y una jornada sin lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un miércoles con cielo entre algo y parcialmente nublado, una mínima de 10°C y una máxima de 27°C. Para el jueves se espera un marcado ascenso de la temperatura, con registros que podrían alcanzar los 32°C.

Hoy 01:45

Santiago del Estero tendrá este miércoles 23 de septiembre una jornada con condiciones estables y sin probabilidades de precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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El día comenzará con ambiente fresco y una temperatura mínima de 10°C. Durante la madrugada se prevé cielo ligeramente nublado, mientras que por la mañana estará algo nublado.

Con el correr de las horas, la temperatura irá en aumento hasta alcanzar una máxima de 27°C durante la tarde, período en el que también se mantendría el cielo algo nublado. Hacia la noche, el termómetro rondaría los 24°C, con cielo parcialmente nublado.

La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

En cuanto al viento, predominará del sector norte, con velocidades que durante la mañana podrían ubicarse entre los 23 y 31 kilómetros por hora. El SMN también anticipa para ese período ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El jueves subirá con fuerza la temperatura

Para el jueves 24 de septiembre, el organismo nacional anticipa una jornada considerablemente más cálida. La temperatura mínima será de 14°C, mientras que la máxima trepará hasta los 32°C.

De esta manera, tras un miércoles templado, Santiago del Estero comenzará a experimentar un marcado ascenso de las temperaturas durante la segunda mitad de la semana.