Encuentran a un hombre sin vida en Alto Comedero, Jujuy

Un hombre de 50 años fue hallado sin vida en Alto Comedero, Jujuy, tras un aviso de los vecinos a la Policía.

Hoy 02:19

Un hombre de 50 años fue encontrado sin vida en las cercanías de las calles Guayatayoc y Casira, en el Sector B4 del barrio Alto Comedero, en la ciudad de Jujuy. Este trágico hallazgo se produjo gracias a la alerta de los vecinos, quienes observaron que el fallecido permanecía tendido en la vereda durante varias horas. La situación generó una rápida respuesta por parte de las autoridades locales.

Los profesionales de la salud del Same llegaron al lugar y constataron que el hombre carecía de signos vitales. Posteriormente, los bomberos se encargaron de trasladar el cuerpo a la morgue del Poder Judicial. La intervención oportuna de los servicios de emergencia fue crucial para manejar la situación de manera adecuada.

Los moradores de la zona informaron que alrededor de las 8 de la mañana decidieron dar aviso a las autoridades tras ver al hombre acostado sobre la vereda, apoyado contra la pared de una casa y cubierto con cartones. Esta escena conmocionó a la comunidad, que se mostró preocupada por la situación del fallecido.

En el lugar, los médicos confirmaron que el hombre no mostraba signos vitales y, tras la determinación del deceso, se solicitó la presencia del personal de Criminalística para realizar las investigaciones pertinentes. La intervención de este equipo es fundamental para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo con información recabada por este medio, se conoció que la víctima era una persona que vivía en situación de calle, según lo indicado por los vecinos que lo habían visto en la zona. Este contexto resalta la problemática social que enfrentan muchas personas en condiciones de vulnerabilidad.

Además, se supo que la noche anterior, el hombre había sido visto consumiendo bebidas alcohólicas, a pesar de las inclemencias del tiempo, que incluían lluvia y una notable disminución de la temperatura. Esto podría haber influido en su estado de salud y eventual fallecimiento.

Las fuentes policiales informaron que la causa de muerte se debió a un paro cardiorrespiratorio, lo que fue confirmado por el fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Posteriormente, se dispuso el traslado del cuerpo a la morgue del Poder Judicial para ser entregado a sus familiares, lo que cerrará un ciclo trágico para esta persona y su entorno.