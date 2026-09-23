Wanda Nara reaccionó a la inhabilitación de Mauro Icardi para conducir tras el polémico video con la China Suárez

La conductora se hizo eco en redes sociales de la medida adoptada por el Ministerio de Transporte bonaerense. Icardi, por su parte, cuestionó públicamente la decisión y aseguró que posee una licencia italiana vigente hasta 2029.

Hoy 01:52

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena después de reaccionar a la inhabilitación preventiva de Mauro Icardi para conducir, medida que fue dispuesta por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires tras la difusión de un video publicado por la China Suárez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En las imágenes que generaron la polémica, la actriz aparecía sentada en la ventanilla del vehículo mientras Icardi manejaba. A partir de ese episodio, el organismo bonaerense resolvió avanzar con una inhabilitación preventiva y señaló que, antes de obtener una nueva licencia, el futbolista deberá ser evaluado para determinar su aptitud para conducir.

La reacción de Wanda Nara

La conductora de MasterChef Celebrity no hizo una declaración extensa, pero sí reaccionó a un comentario publicado por una usuaria en la red social X.

Wanda respondió con dos emojis de sorpresa, gesto que rápidamente fue advertido por sus seguidores y generó una catarata de comentarios en las redes.

Mauro Icardi salió al cruce de la medida

Lejos de dejar pasar la resolución, Icardi respondió directamente al Ministerio de Transporte y puso en duda el alcance de la inhabilitación.

“Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, escribió el delantero.

Además, sostuvo que al convertir su licencia argentina a una europea debió entregar la documentación local y cuestionó que el organismo pueda avanzar sobre el permiso que, según afirmó, mantiene vigente en Italia.

El futbolista también criticó con dureza la intervención pública del Ministerio y cerró su descargo asegurando que toda la polémica se generó “por un ratito de chimento”.

Así, el episodio que comenzó con un video difundido en redes terminó sumando un nuevo capítulo al enfrentamiento mediático que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.