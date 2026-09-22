“Subirse a un ring es asomarse a la muerte”: El Cirujano Morales recordó su carrera en “¿Qué, no me has visto?”

El histórico boxeador santiagueño visitó Panorama Play, donde repasó su histórica pelea con Shane “Sugar” Mosley, los momentos más duros de su carrera y la importancia de transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Hoy 23:34

Para Eduardo “El Cirujano” Morales, el boxeo siempre fue mucho más que un deporte. Recordó sus comienzos, habló de la disciplina y explicó por qué considera que la preparación mental es tan importante como la técnica. “El boxeo cualquiera lo puede practicar, cualquiera lo puede hacer, es un deporte muy lindo porque te hace trabajar mucho la cabeza”, sostuvo.



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A 28 años de su recordada pelea ante Shane “Sugar” Mosley, Morales volvió sobre aquella noche en el Madison Square Garden de Nueva York, a la que llegó invicto, con 26 triunfos y 21 nocauts, como retador obligatorio al título mundial. “Era un choque de invictos”, recordó el santiagueño, quien contó además que se instaló 15 días antes en Nueva York para prepararse junto a su equipo, encabezado por el legendario Amílcar Brusa.

La pelea quedó marcada por la enorme exigencia física y, especialmente, por un duro golpe al cuerpo que todavía recuerda. “En un momento bajo una mano, me entra un directo de izquierda donde me conmociona, me voy contra las cuerdas y me engancha un tremendo gancho al hígado”, relató. A pesar del dolor, decidió continuar: “Me aguanto el dolor, me levanto y sigo peleando con dolor, disimulando que no me dolía”. Finalmente, el árbitro detuvo el combate al advertir su estado.

Aquella experiencia también definió su manera de entender la disciplina. “Es un deporte muy serio, es un deporte muy peligroso, muy jodido, y hay que respetarlo”, señaló Morales, quien resumió su mirada sobre el riesgo de combatir con una frase contundente: “Subirse a un ring es asomarse a la muerte”. Además, recordó que a los 29 años debió dejar el boxeo profesional a raíz de un desprendimiento de retina.

Con el paso del tiempo, el exboxeador convirtió sus experiencias en una herramienta para formar a nuevos talentos en el Cirujano Morales Boxing Club. Entre sus principales referencias mencionó a Julio César Chávez, de quien estudió especialmente el trabajo al cuerpo, y explicó que continúa revisando sus propias peleas para encontrar enseñanzas. “La pelea con Shane Mosley me ha dejado muchas enseñanzas que hoy las aplico. La sigo mirando porque la tienes que ver millones de veces y vas a encontrar millones de cosas distintas”, contó.

Morales también hizo hincapié en la importancia de los entrenadores con experiencia y del legado de los grandes maestros. “Para ser un maestro de este arte tienes que tener mucha experiencia, haber sido un peleador, haber sido un guerrero”, afirmó. En ese sentido, recordó especialmente a Amílcar Brusa, de quien se considera discípulo y continuador de sus enseñanzas: “Él me decía: ‘Adonde te inviten, vete. Andá donde tienes que ir y contale a los chicos quién has sido’”.

Con esa filosofía, El Cirujano Morales destacó la necesidad de recuperar y transmitir la historia de los grandes deportistas santiagueños. “Tenemos que saber la historia de nuestros héroes deportivos santiagueños”, sostuvo.

A lo largo de la charla, el histórico boxeador repasó sus recuerdos en el ring, las enseñanzas que dejó aquella noche en Nueva York y su presente como formador de nuevas generaciones, mientras estuvo charlando en el programa “¿Qué, no me has visto?” de Panorama Play.