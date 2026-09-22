Referentes de la cultura y la educación adelantaron en LO detalles de la 16° Feria del Libro en Santiago del Estero

En Libertad de Opinión, Cristina Campitelli, Alejandro Piccoli y Juan Leguizamón adelantaron parte de una programación que incluirá literatura, educación, tecnología, filosofía, deporte y propuestas infantiles.

Hoy 23:58

Santiago del Estero se prepara para vivir una nueva edición de uno de sus principales encuentros culturales. La 16ª Feria del Libro se desarrollará durante cinco jornadas, desde el miércoles 30 de septiembre hasta el domingo 4 de octubre, con una amplia agenda distribuida entre el Fórum y el Centro Cultural del Bicentenario (CCB).

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En la previa del evento, Cristina Campitelli, directora del Centro Cultural del Bicentenario; Alejandro Piccoli, subsecretario de Educación; y Juan Leguizamón, subsecretario de Cultura, participaron de Libertad de Opinión y brindaron detalles de las propuestas previstas para esta nueva edición.

El CCB volverá a tener un espacio pensado para los más chicos

Campitelli explicó que el Centro Cultural será nuevamente sede del espacio infantil y de cómic, que este año llegará a su quinta edición dentro de la Feria.

Según recordó, esta propuesta surgió después de la pandemia y permitió ampliar la actividad del evento, dejando en el CCB una programación especialmente destinada a niños, familias y seguidores del mundo del cómic.

Las puertas estarán abiertas desde las 9 de la mañana, con actividades que durante el sábado podrán extenderse hasta las 22 o 23. También participarán el Ministerio de Educación, jardines de infantes y otras instituciones.

“Las propuestas son amplias”, adelantó Campitelli. Entre las alternativas mencionó la posibilidad de recorrer los tres museos provinciales que funcionan dentro del CCB —Histórico, Antropológico y de Bellas Artes—, además de una muestra interactiva denominada “Monstruña”, realidad virtual y actividades vinculadas este año con animales salvajes.

La programación también tendrá una fuerte presencia de inteligencia artificial, robótica y tecnología, con talleres dirigidos tanto a chicos como a docentes y familias.

Campitelli destacó que habrá propuestas para abordar el uso de pantallas, dispositivos móviles y computadoras, además de herramientas destinadas a acompañar a los educadores frente a los nuevos desafíos tecnológicos.

Educación, lectura y tecnología

Por su parte, Alejandro Piccoli remarcó la importancia de vincular el aprendizaje con actividades lúdicas, especialmente durante los primeros años de escolaridad.

“Fundamentalmente en estos tiempos tenemos que ser creativos los docentes”, señaló durante el programa.

El subsecretario explicó que el Ministerio de Educación participará tanto en el CCB como en el Fórum mediante talleres, presentaciones de libros, disertaciones y actividades realizadas por escuelas y equipos educativos.

También destacó el trabajo que se realiza desde el plan provincial de alfabetización Santiago Lee y Escribe, que incorpora elementos lúdicos y personajes para acompañar los procesos educativos.

Para Piccoli, la Feria permite además visibilizar proyectos desarrollados durante todo el año por docentes, estudiantes de profesorados, equipos técnicos y establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia.

Uno de los ejes será precisamente la convivencia entre los formatos tradicionales y las nuevas herramientas. “Es una alianza enriquecedora entre el libro, el papel y también la tecnología”, expresó.

Invitados nacionales e internacionales

La nueva edición también contará con figuras vinculadas a distintos ámbitos de la cultura y el conocimiento.

Juan Leguizamón adelantó que llegará desde Perú Pablo Landeo Muñoz, académico y escritor en quechua reconocido con el Premio Nacional de Literatura de su país, quien ofrecerá una conferencia magistral y mantendrá contacto con lectores e investigadores.

También está prevista la presencia de Felipe Pigna, quien regresará a Santiago del Estero para presentar un nuevo trabajo vinculado con 1976. Según explicó Leguizamón, lo acompañará Claudia Kuznowski, especialista en psicología laboral, quien también brindará una charla.

La apertura contará además con la participación de Beatriz Vignoli, Premio Nacional de Poesía, junto con representantes de los distintos equipos involucrados en la organización y de la Fundación El Libro.

De la literatura al deporte, la filosofía y la cocina

Leguizamón destacó que uno de los objetivos de esta edición será ofrecer una programación diversa.

Entre las visitas anunciadas mencionó a Fernando Signorini, conocido por haber trabajado como preparador físico de Diego Maradona, además de referentes provenientes de la literatura, la cocina y el ámbito académico.

También habrá espacios vinculados con la filosofía y los mitos griegos, además de presentaciones editoriales locales y trabajos relacionados con la cultura quichua santiagueña. Entre ellos, se anticipó la presentación de un libro de adivinanzas quichuas, elaborado a partir del trabajo de jóvenes investigadores y quichuistas de la provincia.

El lema elegido para este año será “Santiago lee con vos”, con una propuesta centrada especialmente en la promoción de la lectura y del libro.

Las actividades comenzarán desde la mañana del miércoles 30, con una fuerte presencia de escuelas y estudiantes. La apertura oficial está prevista para ese mismo día durante la tarde-noche y la programación continuará hasta el domingo.