Tomás Figueroa en LO: habló de discapacidad, economía y el futuro político de La Libertad Avanza

El presidente de LLA en Santiago del Estero estuvo charlando con el equipo de Libertad de Opinión, donde repasó la actualidad nacional y provincial y dejó definiciones sobre las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y el escenario que atraviesa el país.

Hoy 23:08

Tomás Figueroa, presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, comenzó la entrevista refiriéndose a la situación de las personas con discapacidad y pidió que el tema sea abordado con especial cuidado. “El tema de discapacidad es un tema muy sensible y muy serio, con lo cual, en respeto a la gente que tiene una capacidad diferencial, yo invito a todo el arco político y a toda la sociedad intermedia y a la sociedad civil, que lo tratemos con mucha jerarquía y con mucho respeto”, sostuvo.

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Sobre el debate por el presupuesto y las políticas de asistencia, Figueroa aseguró que, desde su perspectiva, no hay una decisión cerrada respecto del futuro de los recursos destinados al sector. “No hay nada cerrado, lo que se quiere hacer es que sea persistente y que no sea un emparche todo esto, como ha venido siendo hasta ahora”, afirmó. Además, explicó que el objetivo es avanzar hacia una política que no dependa de declaraciones de emergencia y que pueda sostenerse en el tiempo.

En ese marco, también contó que recibió un proyecto elaborado en Santiago del Estero y que lo acercó al Congreso nacional. “Yo creo que vamos a tener el orgullo y el honor de que desde Santiago del Estero se han generado unas ideas motivadoras para una solución realmente nacional”, señaló. Según explicó, la propuesta deberá ser analizada en distintas comisiones y, de avanzar, tendría que involucrar a los niveles nacional, provincial y municipal.

Figueroa también planteó la necesidad de revisar el sistema de beneficios y fortalecer los controles para garantizar que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan. “Tenemos que tener un compromiso de toda la sociedad y también del arco político, y no tomarlo como una cuestión partidaria, porque es un tema al que debemos solucionarlo entre todos”, expresó. En esa línea, consideró que la problemática requiere una mirada amplia que contemple tanto la asistencia como la inclusión social y laboral.

Al referirse a la economía, el dirigente sostuvo que su lectura sobre la actualidad del país es positiva y defendió el rumbo de la administración de Javier Milei. “Para mí hay una sola velocidad”, aseguró al ser consultado por las distintas realidades económicas, y destacó especialmente los acuerdos y las negociaciones internacionales que, según su visión, pueden ampliar las posibilidades comerciales de la Argentina.

También hizo referencia a la política exterior y a la cuestión Malvinas, un tema al que le atribuyó una importancia estratégica para el país. “El presidente Milei ha logrado lo que desde la época de los 90 no existía con el acercamiento por el tema de Malvinas”, afirmó. En ese contexto, vinculó la disputa de soberanía con la posición de la Argentina en la Patagonia, el Estrecho de Magallanes y la Antártida y destacó el escenario geopolítico que, según sostuvo, se abre para el país.

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el escenario electoral. Figueroa consideró que la gestión será determinante para el futuro político de La Libertad Avanza y fue contundente al definir cuál será, a su entender, la principal herramienta del espacio. “Yo creo que la mejor campaña van a ser los resultados, el relato ya terminó”, afirmó, al tiempo que defendió las políticas impulsadas por el Gobierno nacional en materia energética y económica.

En cuanto al armado libertario en Santiago del Estero, Figueroa destacó la necesidad de consolidar el espacio y puso el foco en las posibilidades productivas de la provincia. “Nosotros tenemos que volcar a la provincia lo que está haciendo”, sostuvo, antes de mencionar la producción agrícola y plantear la importancia de ampliar las capacidades productivas para acompañar el crecimiento económico.

Durante la entrevista, el dirigente también pidió llevar tranquilidad a quienes dependen de prestaciones nacionales y remarcó la importancia de evitar mensajes que puedan generar incertidumbre en sectores vulnerables. “Yo les pido por favor que a la ciudadanía y a los políticos que, con los temas sensibles que estresa a un beneficiario como un jubilado, no hagamos de esto una cuestión que provoque una inseguridad o un estrés en la gente que realmente necesita esta asistencia”, expresó.

Así, Tomás Figueroa repasó sus principales definiciones sobre la coyuntura nacional y provincial en diálogo con Libertad de Opinión.