Detención de mujer con cocaína en San Miguel de Tucumán

Una mujer de 41 años fue detenida en San Miguel de Tucumán por posesión de cocaína durante un operativo policial enfocado en el microtráfico de drogas.

Hoy 01:11

En un operativo policial llevado a cabo en la zona sur de San Miguel de Tucumán, una mujer de 41 años fue detenida por posesión de cocaína, en un contexto que resalta la creciente lucha contra el microtráfico de drogas en la región. La intervención se realizó en la intersección de calle Rawson y pasaje Granillo, donde los efectivos de la Dirección Operaciones Motorizadas (DOMT) estaban realizando patrullajes preventivos, una actividad que forma parte de su estrategia para aumentar la seguridad ciudadana y combatir el narcotráfico.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 20:00 horas, cuando los motoristas de la DOMT avistaron a una transeúnte que, al percibir la presencia de la patrulla, mostró una actitud evasiva y comenzó a correr a gran velocidad en un intento por eludir el control. Esta reacción inmediata y sospechosa llevó a los agentes a iniciar una rápida persecución que culminó a pocos metros, donde, tras un esfuerzo coordinado, lograron interceptarla y proceder a su detención.

Una vez que la sospechosa fue reducida, se llevó a cabo una requisa de seguridad en presencia de testigos, asegurando así la transparencia del procedimiento. Durante el registro, los motoristas encontraron oculta entre sus prendas una bolsa que contenía múltiples envoltorios con una sustancia blanquecina pulverulenta, la cual fue identificada como clorhidrato de cocaína, un estupefaciente que se ha convertido en un problema creciente en la zona.

La cantidad de droga hallada estaba fraccionada en dosis individuales, lo que sugiere su preparación para la comercialización directa en el mercado local. Este hallazgo no solo llevó a la inmediata detención de la mujer, sino que también pone de manifiesto la persistente problemática del narcotráfico en la provincia. La mujer fue trasladada a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR), que se encargará de los procedimientos legales pertinentes.

La UFINAR, en su rol fundamental, será responsable de formalizar los cargos contra la detenida en las próximas horas, un paso crucial que permitirá avanzar en la lucha contra el narcotráfico. Este operativo es parte de una estrategia más amplia, implementada por las fuerzas de seguridad, para contrarrestar el microtráfico y la venta de estupefacientes en la región, que continuamente afecta a diversas comunidades.

La acción policial refleja un compromiso continuo en la lucha contra el narcotráfico, buscando no solo desarticular redes de distribución, sino también reducir el impacto de las drogas en la sociedad. La colaboración entre diferentes organismos de seguridad es fundamental para llevar a cabo estos operativos de manera efectiva, y se espera que esta detención sea un paso más hacia la erradicación de este flagelo que azota a la comunidad.