Quirno le respondió al Reino Unido y reclamó retomar las negociaciones por Malvinas: "Están ilegalmente ocupadas"

El canciller Pablo Quirno respondió este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a las declaraciones del primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, y volvió a plantear la posición argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

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Durante su intervención, Quirno afirmó que las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio argentino y sostuvo que se encuentran “ilegalmente ocupadas” por el Reino Unido. Además, expresó nuevamente la voluntad del país de retomar las negociaciones bilaterales.

“La Argentina reitera su plena disposición a reanudar negociaciones bilaterales sustantivas con el Reino Unido”, expresó el titular de Cancillería.

El funcionario recordó que Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países y que distintas resoluciones llamaron a las partes a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones. En junio de este año, el Comité Especial de Descolonización de la ONU volvió a instar a Argentina y Reino Unido a reanudar ese diálogo.

Qué había dicho el primer ministro británico

La respuesta de Quirno llegó después de que Andy Burnham reafirmara ante líderes reunidos en Nueva York la posición británica respecto de las islas.

El primer ministro sostuvo que el Reino Unido se mantendrá firme ante eventuales amenazas contra sus territorios de ultramar y defendió la postura británica de que los habitantes de las islas deben poder decidir su futuro y continuar bajo administración del Reino Unido.

Quirno, por su parte, volvió sobre los antecedentes históricos del conflicto y señaló que la Argentina nunca reconoció la ocupación británica iniciada en 1833. También remarcó que el país mantiene desde entonces su reclamo por vías diplomáticas.

Tensión por la explotación de hidrocarburos

El intercambio se produjo además en medio de un nuevo cruce diplomático entre Buenos Aires y Londres por la explotación de recursos naturales en el área disputada.

Horas antes, la Cancillería argentina presentó una nota formal de protesta ante la Embajada del Reino Unido por la extensión de licencias para la producción de hidrocarburos offshore dispuesta por las autoridades isleñas y por una operación vinculada con la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited.

El Gobierno argentino considera que esas actividades unilaterales afectan su reclamo de soberanía. La posición británica, en cambio, sostiene que las autoridades de las islas tienen derecho a administrar sus recursos y defiende el principio de autodeterminación de sus habitantes.

En su exposición, Quirno insistió en que la Argentina busca una solución pacífica y volvió a pedir al Reino Unido que retome las negociaciones sobre la soberanía, un planteo reiterado también por el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas en junio de 2026.