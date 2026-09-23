Casación confirmó la condena contra Emilio Rached por peculado y malversación de fondos en Pinto

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de la defensa y ratificó la sentencia contra el exvicegobernador y exintendente de Pinto. También confirmó la condena contra la exsecretaria de Economía municipal, Ana María Vera.

Hoy 08:07

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra el exvicegobernador de Santiago del Estero y exintendente de Pinto, Emilio Alberto Rached, por los delitos de peculado y malversación de caudales públicos durante su gestión municipal.

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La Sala I rechazó el recurso presentado por la defensa y ratificó la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, que había impuesto a Rached una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua.

En el mismo fallo, Casación también confirmó la condena contra la exsecretaria de Economía de la Municipalidad de Pinto, Ana María Vera, quien recibió una pena de dos años y tres meses de prisión en suspenso, además de la misma inhabilitación.

La causa investigó el destino de fondos enviados por la Secretaría de Infraestructura Urbana del entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, destinados a ejecutar obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en distintos barrios de Pinto.

El convenio contemplaba un financiamiento de $80.591.322 para trabajos en los barrios España, San Martín, El Tigre y Libertad. Entre las obras previstas figuraban un centro cultural y polideportivo NIDO, una red de desagües cloacales, estaciones elevadoras y una planta depuradora.

Según la sentencia, durante el proceso se acreditaron contrataciones irregulares, comprobantes sin respaldo y cheques emitidos a personas distintas de los proveedores consignados.

Uno de los puntos analizados fue la obra de la red cloacal, que registraba un avance cercano al 28%, valuado en unos $16 millones, mientras que el proyecto completo había sido presupuestado en alrededor de $60 millones.

La camarista Ángela E. Ledesma sostuvo que durante el proceso se respetó el derecho de defensa y consideró acreditadas las maniobras de peculado y malversación.

Por su parte, el juez Daniel Antonio Petrone adhirió en lo sustancial a esa postura y entendió que la defensa no logró demostrar errores que permitieran invalidar la sentencia.

Rached, además de haber sido intendente de Pinto y vicegobernador de Santiago del Estero, fue senador nacional. En 2008 alcanzó notoriedad nacional al votar contra el proyecto de retenciones móviles conocido como Resolución 125.