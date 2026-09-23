“¿Hacía falta todo este ruido para ahora dar marcha atrás?”: Granados cuestionó el manejo del tema discapacidad

El analista económico Osvaldo Granados habló en Radio Panorama sobre la marcha atrás del Gobierno y también trazó un panorama rumbo al año electoral: “Falta inversión, falta empleo en blanco, recuperar el salario y mejorar el consumo”.

Hoy 08:39

El analista económico Osvaldo Granados volvió a pasar por Radio Panorama, durante el ciclo Tiempo para Compartir, donde analizó el escenario económico y político del país, con eje en la marcha atrás del Gobierno en torno al tema discapacidad y los desafíos pendientes de cara al año electoral.

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Granados cuestionó el manejo oficial de la situación y se preguntó si era necesario atravesar semejante nivel de tensión para luego retroceder.

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“¿Hacía falta? ¿Se podría mirar si en la pileta había agua antes de tirarse?”, expresó durante su columna. En esa línea, apuntó contra la decisión inicial y sostuvo que el desenlace terminó dejando al Gobierno en una posición incómoda.

“¿Hacía falta volver atrás con el proyecto de discapacidad? Habrá un CUD, van a mantener el aumento mensual con el IPC. No sacaron nada, seguimos igual”, planteó.

Luego fue más directo: “¿Hacía falta todo este ruido para ahora dar marcha atrás? Se tiraron a la pileta sin agua”.

A partir de ese episodio, Granados vinculó el análisis político con el escenario económico que el país deberá afrontar en los próximos meses, especialmente con la mirada puesta en 2027.

En ese sentido, marcó una serie de desafíos que, según su mirada, serán centrales para mejorar la situación económica real de la población.

“Falta inversión, falta empleo en blanco, recuperar el salario y hay que mejorar el consumo para el año que viene”, sostuvo.

El analista señaló que, aunque algunos indicadores muestran señales puntuales de mejora, todavía no se observa una recuperación sostenida en la economía cotidiana. En esa línea, mencionó que el consumo masivo bajó en agosto, mientras que el salario en blanco le ganó a la inflación en julio.

También advirtió una caída en el consumo en supermercados autónomos, aunque destacó que el e-commerce mostró una suba importante, con un crecimiento del 37% en un mes.

“Los electrodomésticos no se pusieron caros y la gente compra a través de redes sociales”, explicó al describir parte de ese fenómeno.

Otro de los puntos abordados fue el posible mega acuerdo con Estados Unidos, al que Granados consideró clave por su vínculo con la infraestructura energética.

“No había solo Malvinas en Estados Unidos, algo más tiene que haber con tanta gente”, señaló. Según explicó, en ese marco aparecerían 7.000 millones de dólares destinados a iniciar obras relacionadas con el procesamiento de gas licuado.

Granados detalló que esos fondos permitirían avanzar con infraestructura vinculada al gasoducto, una planta de procesamiento de gas, unidades para separar los líquidos del gas y obras de infraestructura portuaria.

“A esta altura del partido es lo más importante, lejos, porque permite a futuro pronto tener clientes de todo el mundo”, remarcó.

El economista sostuvo que, en un contexto internacional atravesado por conflictos bélicos, la energía se vuelve un recurso estratégico, ya que muchos países buscan garantizar su abastecimiento.

“Se cierra el mega acuerdo con EEUU donde aparece la plata. 51.000 millones de dólares. Los 7.000 millones de dólares son para arrancar lo que hay que hacer”, indicó.

Sobre las expectativas financieras, Granados mencionó que en una reunión del City Morgan no se espera una crisis económica y financiera similar a la del año pasado, ya que actualmente habría reservas suficientes.

También recordó que no se utilizaron los 20.000 millones de dólares del shock de Estados Unidos, que habían sido anunciados el año pasado para contener la corrida.

“El año pasado se anunció para parar la corrida porque el Gobierno se caía”, afirmó.

En esa línea, señaló además la existencia de un shock de China y mencionó que el Banco Central cuenta con alrededor de 10.000 millones de dólares. Sin embargo, insistió en que el problema central sigue estando en la economía real.

“Este año todavía están dando vueltas, con errores como el que mencioné, y no los termino de entender”, señaló.

Finalmente, consultado sobre el campo, Granados destacó que el sector atraviesa un escenario favorable por una combinación poco habitual: buen volumen de cosecha y mejores precios internacionales.

“Récord absoluto en volumen, pero además subieron mucho el precio de los granos por los conflictos bélicos”, explicó.

Y cerró: “Buena cosecha con buenos precios, no suele darse, pero se dio”.