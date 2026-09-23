El Museo del Automóvil Termas de Río Hondo recibió una Mención de Honor al Mérito Turístico del Senado de la Nación

Inaugurado en 2012, el Museo del Automóvil se consolidó como uno de los principales atractivos turísticos y culturales de Termas de Río Hondo. El museo recibió más de 1.200.000 visitantes

Hoy 08:55

El Museo del Automóvil Termas de Río Hondo recibió este 22 de septiembre la Mención de Honor al Mérito Turístico del Senado de la Nación, en reconocimiento a su aporte al desarrollo turístico de Santiago del Estero.

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La distinción fue dada a conocer por el propio museo a través de sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento al Honorable Senado de la Nación por el reconocimiento, que representa un motivo de orgullo para la provincia.

Inaugurado en 2012, el Museo del Automóvil se consolidó como uno de los principales atractivos turísticos y culturales de Termas de Río Hondo. Su propuesta trasciende la exhibición de vehículos y piezas históricas, convirtiéndose en un espacio que contribuye al desarrollo turístico, cultural y económico de Santiago del Estero.

El establecimiento preserva parte de la historia del deporte motor y reúne piezas de relevancia vinculadas al automovilismo y motociclismo, posicionándose entre los espacios temáticos más importantes del país.

A lo largo de su trayectoria, el museo recibió más de 1.200.000 visitantes, consolidando su importancia dentro de la oferta turística de la provincia y su vínculo con la identidad de Termas de Río Hondo.

Desde la institución destacaron que este reconocimiento del Senado de la Nación constituye un importante respaldo a la tarea de preservar y difundir la historia del deporte motor, al tiempo que pone en valor el impacto que el museo genera en el turismo santiagueño.