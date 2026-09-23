“Es una medalla esperada por mucho tiempo”: Natalia Vera, orgullo de Beltrán en los Juegos Suramericanos

La ciclista beltranense conquistó la medalla de plata junto a Guadalupe Díaz y Valentina Méndez en la prueba de velocidad femenina por equipos. Tras subir al podio, destacó el valor de un logro que llegó después de meses de preparación.

Hoy 09:30

La ciclista Natalia Vera volvió a representar a Beltrán en una competencia internacional y consiguió la medalla de plata en los Juegos Suramericanos, integrando el equipo argentino de velocidad femenina junto a Guadalupe Díaz y Valentina Méndez.

Las tres representantes nacionales alcanzaron el segundo puesto en el Velódromo “El Invencible” de Rafaela, donde Argentina terminó detrás de Colombia y logró subir al podio.

Para Vera, la medalla tuvo además un significado especial, ya que volvió a competir en la pista donde entrenó durante años y en un proceso en el que estuvo acompañada por su entrenador Daniel Capella.

Tras la competencia, la ciclista beltranense puso en palabras la emoción por el resultado conseguido después de varios meses de trabajo.

“Es una sensación hermosa, es una medalla esperada por mucho tiempo. Hubo muchos meses de preparación y colgarme esta medalla de este color es un honor”, expresó.

Vera también reconoció que la jornada presentó dificultades desde el comienzo y que debió sostenerse desde lo mental para poder cerrarla con una medalla.

“Fue un día largo, mentalmente estaba preparada a sufrir. Empecé con el pie izquierdo y eso llevó a que mi día sea duro. Me voy feliz de cerrar este día con esta hermosa medalla”, señaló.

De esta manera, Natalia Vera sumó una nueva medalla para la Argentina y volvió a llevar el nombre de Beltrán al podio suramericano, luego de una competencia marcada por el esfuerzo y la preparación.