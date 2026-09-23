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Los Testigos de Jehová abren la puerta a un cambio histórico: cada fiel podrá decidir si recibe una transfusión de sangre

La nueva habilitación sigue manteniendo la postura de no recibir “sangre completa”, pero deja que cada creyente opte por sus cuatro principales componentes.

Hoy 09:53

El Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová flexibilizó su doctrina histórica sobre las transfusiones de sangre y ahora permite que cada fiel decida individualmente si donar o recibir glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas durante tratamientos médicos.

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La decisión anunciada la semana pasada fue comunicada por la máxima autoridad de los Testigos de Jehová, con sede en Estados Unidos. La prohibición, establecida en 1945, se basa en un mandato bíblico que exhorta a los cristianos a “abstenerse de la sangre”. La nueva habilitación sigue manteniendo la postura de no recibir “sangre completa”, pero deja que cada creyente opte por sus cuatro principales componentes.

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La medicina moderna comprobó que los tratamientos y las transfusiones son eficaces y evitan riesgos. Estos avances hicieron surgir muchas preguntas sobre cómo aplicar los principios bíblicos en diferentes situaciones”, expresó a través de un comunicado el Cuerpo Gobernante.

La modificación amplía los parámetros que habían sido transformados en marzo, cuando la organización había habilitado las autotransfusiones de sangre antes de cirugías o intervenciones médicas. “Dado que la Biblia no habla sobre este tipo de decisiones, cada persona debe decidir según su conciencia. Ese mismo razonamiento se ha extendido ahora al uso de los cuatro componentes principales de la sangre”, comunicó el organismo.

El argumento detrás del cambio está relacionado con la interpretación que hace la organización de las Escrituras. Según explicó el Cuerpo Gobernante, la Biblia no establece de manera específica cómo debe decidirse el uso de los componentes de la sangre durante tratamientos médicos. Por ese motivo, considera que cada creyente debe tomar su propia decisión de acuerdo con su conciencia.

El Cuerpo Gobernante aclaró que la modificación no significa que haya cambiado su postura sobre la sangre completa. La organización mantiene el rechazo a las transfusiones de sangre completa y sostiene que el tema continúa siendo una cuestión seria para sus creyentes: “El Cuerpo Gobernante sigue pensando que es un tema muy, muy serio”.

También, la organización indicó que las congregaciones no deberán intervenir en estas decisiones personales ni juzgar la elección de otros creyentes. Para ayudar a sus miembros a tomar una decisión informada, el Cuerpo Gobernante anunció también la publicación de una tabla con información sobre los distintos productos que se obtienen de la sangre completa.

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