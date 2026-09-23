Una noche de música, tradición y sabores: llega la primera edición de Jardines Zambra La Peña

La primera edición de esta propuesta será el sábado 17 de octubre desde las 22, con música en vivo, gastronomía, parrilla y patio cervecero. Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000.
Jardines Zambra La Peña se prepara para vivir una noche a puro folclore y música santiagueña con la primera edición de una propuesta que reunirá a destacados artistas y proyectos de la escena local.
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El encuentro será el sábado 17 de octubre, desde las 22 horas, y contará con la presentación de Néstor Garnica, Marcelo Toledo, La Paisanada y Proyecto Gavilan Mishqui Simi, en una noche pensada para disfrutar de la música y las tradiciones santiagueñas.
La propuesta tendrá además un espacio gastronómico con área de parrilla, food trucks y patio cervecero, para acompañar la jornada con distintas opciones para compartir entre amigos y familia.
Las entradas en preventa anticipada tienen un valor de $15.000, mientras que quienes quieran asegurar su lugar pueden realizar reservas y consultas al 385 302 5763.
Con una combinación de música en vivo, gastronomía y encuentro, Jardines Zambra La Peña será escenario de una noche que buscará reunir al público santiagueño alrededor del folclore y la cultura popular.