Berensztein analizó el escenario hacia 2027: “Es un proceso electoral muy incierto”

El analista político habló en Buen Día Santiago, por Radio Panorama, y consideró que Javier Milei aparece hoy como el candidato más firme, aunque advirtió que falta más de un año para los comicios y que la situación económica y la definición del peronismo serán determinantes.

Hoy 10:24

El analista político Sergio Berensztein fue entrevistado en el programa Buen Día Santiago, de Radio Panorama, donde realizó un análisis del escenario político argentino de cara a las próximas elecciones nacionales y advirtió sobre la incertidumbre que todavía existe en torno a las candidaturas y al rumbo de la economía.

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En ese marco, Berensztein sostuvo que Javier Milei aparece actualmente como “el candidato más firme” de cara a los próximos comicios, aunque inmediatamente remarcó que se trata de “un proceso electoral muy incierto” y que todavía resta un período considerable hasta la elección.

“Un año y un mes es una eternidad para entender lo que sucederá en las próximas elecciones”, señaló el analista, al referirse a la distancia temporal que todavía existe respecto de los comicios.

Uno de los principales puntos de preocupación que marcó fue la situación económica. Según explicó, la economía todavía no arranca en algunos sectores importantes, y mencionó particularmente a la construcción como uno de los rubros que atraviesan dificultades.

En este sentido, planteó que existe un desfasaje entre el potencial que tiene el país y la realidad productiva de la Argentina, una situación que, a su entender, forma parte de las principales discusiones que deberá afrontar el Gobierno.

Berensztein también se refirió al rol de dirigentes que integran o integraron el oficialismo y que, según su análisis, presentan diferencias de estilo y de posicionamiento respecto de Milei. Mencionó particularmente a Patricia Bullrich y Guillermo Francos, a quienes describió como dirigentes con mayor experiencia política y con capacidad para mantener ciertos matices respecto del Presidente.

Sobre Bullrich, destacó que históricamente mantuvo posiciones claras y firmes, pero consideró que las diferencias que plantea respecto de Milei pueden funcionar como un canal para sectores que acompañan algunas políticas del Gobierno pero mantienen reparos sobre otras.

En el caso de Guillermo Francos, Berensztein señaló que busca mantener un trato más cordial con la oposición, en contraste con el estilo confrontativo que caracteriza al Presidente.

Al analizar el escenario opositor, Berensztein sostuvo que el peronismo todavía no logró consolidar una candidatura ni un consenso interno. Mencionó a Axel Kicillof, quien viene mostrando su vocación de construir una alternativa, y a Sergio Massa, cuya eventual candidatura todavía no está confirmada.

También hizo referencia a otros dirigentes y exgobernadores que deberán definir si finalmente competirán, y planteó la necesidad de que aparezcan figuras capaces de incorporar a la agenda nacional las problemáticas del interior del país.

En otro tramo de la entrevista, Berensztein fue crítico con el desempeño del peronismo y afirmó que el espacio quedó sin nuevas ideas ni propuestas, mientras que Axel Kicillof habría comenzado a construir su propio camino político, alejándose de la conducción kirchnerista.

Respecto de Cristina Kirchner, consideró que difícilmente pueda tener un papel protagonista en el próximo proceso electoral debido a su situación judicial.

El analista también cuestionó algunas de las políticas laborales impulsadas por el Gobierno. “La reforma laboral que hizo el gobierno actual no sirve, no hay trabajo en la Argentina”, sostuvo durante la entrevista.

A pesar de ese escenario, Berensztein señaló que la sociedad mantiene un nivel de tranquilidad y que logró adaptarse al proceso de desinflación, incluso en un contexto marcado por dificultades laborales y productivas.

Finalmente, planteó que gobernar requiere mucho más que el liderazgo de una sola persona y destacó la importancia de contar con equipos amplios para administrar el Estado.