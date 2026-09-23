Di Carlo, tras el regreso de River al Comité Ejecutivo: “La AFA es de los clubes y no de una persona”

El presidente del Millonario se refirió a la vuelta del club a las reuniones de la entidad madre del fútbol argentino y ratificó que River seguirá impulsando cambios. Además, aseguró que existen otros dirigentes que comparten la misma mirada.

Hoy 11:01

El presidente de River, Stéfano Di Carlo, habló luego del regreso del club a las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA y dejó una fuerte definición sobre el funcionamiento de la entidad.

Durante la cena de la Fundación River, el dirigente fue consultado por la decisión del Millonario de volver a participar de esos encuentros y afirmó: “La AFA es de los clubes y no de una persona”.

La vuelta de River al Comité Ejecutivo se produjo este martes, con el vicepresidente Ignacio Villarroel como representante, acompañado por el secretario general Agustín Forchieri.

Di Carlo ratificó que la institución continuará planteando modificaciones que, según entiende, pueden mejorar la competencia.

“River trabaja y es enfático hace mucho tiempo en ordenar muchas cuestiones que hacen una competencia mejor. Obviamente lo vamos a seguir planteando hasta el cansancio”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es generar ámbitos en los que se puedan discutir los aspectos que, a consideración del club, necesitan ser modificados o corregidos.

“River va a recoger lo que sienten muchos”

El presidente del Millonario aclaró además que la postura de River no apunta a mantener una confrontación permanente y recordó que los clubes forman parte de la estructura de la AFA.

“No hay ánimo de vivir en torno al conflicto”, señaló, antes de asegurar que existen otros dirigentes que comparten varios de los planteos realizados por la institución de Núñez.

“Hay muchos dirigentes que piensan igual que nosotros y no se expresan porque es un proceso. Hay que plantear las ideas, tener contundencia y seguir el camino. River lo que va a hacer es recoger lo que sienten muchos”, afirmó.

Sin mencionar instituciones en particular, Di Carlo también habló de coincidencias con equipos de otras regiones del país.

“Hay mucha sintonía de River con el conjunto de los clubes del norte en muchas cuestiones”, manifestó.

Los cambios que River busca impulsar

Durante la reunión del martes, los dirigentes del Millonario presentaron seis modificaciones que pretenden introducir en el fútbol argentino.

Desde la AFA, en tanto, respondieron que varios de esos puntos ya habían sido tratados en encuentros anteriores en los que River no había participado y señalaron que las propuestas serán discutidas con vistas a la temporada 2028.

Di Carlo consideró que los cambios requieren tiempo y pidió no medir el resultado del proceso únicamente por lo que ocurra en cada reunión.

“Es un proceso, es largo. Estamos acostumbrados a una dinámica donde todo tiene que ser ya, tiene que ser urgente”, sostuvo.

Y concluyó: “Tenemos el tiempo para hacer ese proceso porque creemos que es responsabilidad de River proponer ese camino del fútbol”.