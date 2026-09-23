Un pastor evangélico sufrió graves heridas tras caer desde altura mientras podaba un árbol

La víctima fue identificada como Mario Ricardo Martínez, de 54 años, con domicilio fijado en el barrio Villa Griselda. Fue derivado al CIS Banda.

Hoy 07:42

Un pastor evangélico resultó gravemente herido tras caer del techo de un templo mientras realizaba tareas de mantenimiento, en la ciudad de La Banda.

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Según informó la policía que asistió al damnificado, el grave accidente laboral ocurrió cerca de las 10.30 de la mañana de ayer, en una iglesia situada sobre una calle pública sin número en la localidad de Señora Pujio, departamento Banda.

Los uniformados indicaron que la víctima fue identificada como Mario Ricardo Martínez, de 54 años, con domicilio fijado en el barrio Villa Griselda.

El religioso realizaba tareas de poda sobre la copa de un árbol que se encontraba dentro del predio religioso para despejar las instalaciones. Por causas que la policía investiga, perdió la estabilidad y cayó de manera estrepitosa desde una altura aproximada de diez metros impactando en el suelo.

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Personal del servicio de emergencias acudió rápidamente al lugar del accidente para estabilizar al trabajador herido y concretar su traslado al CIS Banda. Los médicos le practicaron múltiples tomografías para evaluar las probables fracturas en sus extremidades y columna causadas por el violento golpe.

Personal de la Comisaría N° 56, tomó intervención e inició las pericias correspondientes para precisar la causa de la caída. El último parte médico indicó que el herido permanece bajo estricta observación médica a la espera de los resultados radiológicos definitivos.

Por su parte, la comunidad religiosa local manifestó su profunda preocupación y elevó cadenas de oración por la pronta recuperación del herido. Se espera que en las próximas horas las autoridades médicas emitan un nuevo informe actualizado sobre su estado general.