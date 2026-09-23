El clima en Añatuya: calor y sol predominan en la jornada de hoy Miércoles 23 de septiembre de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas que irán en aumento. El clima se mantendrá favorable en los próximos días, con un importante ascenso térmico.

Hoy 08:21

Hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026, los añatuyenses se despertaron con un clima soleado y fresco, donde la temperatura actual es de 9.4 °C y la sensación térmica se siente en 6.9 °C. Con una humedad del 52% y vientos provenientes del este-noreste a 15.1 km/h, el día promete ser agradable para disfrutar al aire libre.

Las temperaturas irán en aumento a lo largo de la jornada, alcanzando una máxima de 26.1 °C. Se espera que el sol brille con fuerza, lo cual permitirá una temperatura más cálida para la tarde, ideal para paseos y actividades al exterior.

El pronóstico para mañana, jueves 24 de septiembre, indica que el clima seguirá siendo soleado, con una mínima de 13.1 °C y una máxima que podría llegar hasta los 33.4 °C. Los añatuyenses deberán prepararse para un incremento notable en las temperaturas.

Para el viernes 25 de septiembre, las condiciones cambiarán levemente, ya que se prevé un día cubierto con una mínima de 18.1 °C y una máxima de 38 °C. Esto marcará una diferencia respecto a los días anteriores, donde el sol predominó sin interrupciones.

En resumen, el clima en Añatuya para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre 9.4 °C y 26.1 °C. Para los próximos días, se esperan temperaturas más altas, especialmente el viernes, donde se alcanzarán los 38 °C.

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