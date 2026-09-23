Viviana Canosa aceptó una cita con un exfutbolista de la Selección tras siete años de idas y vueltas

La conductora contó al aire que decidió encontrarse con un exjugador argentino con quien mantiene contacto desde hace casi una década.

Hoy 08:43

Viviana Canosa sorprendió al contar que aceptó salir con un exfutbolista que integró la Selección argentina, con quien mantiene un vínculo intermitente desde hace aproximadamente siete años.

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La conductora relató la situación durante una emisión de “El Bulo de Viviana”, por Carnaval Stream, donde explicó que el deportista retirado vive fuera de la Argentina y suele ir y venir al país, algo que marcó la dinámica de la relación durante los últimos años.

“Me escribió el jugador de fútbol”, contó Canosa frente a sus compañeros, aunque decidió no revelar la identidad del exfutbolista. Según explicó, el contacto entre ambos nunca llegó a consolidarse en un encuentro, pese al tiempo que llevan intercambiando mensajes.

La situación cambió después de una conversación reciente. El deportista le escribió para remarcar que habían pasado 17 días desde el último contacto y, ante ese mensaje, Canosa respondió: “Ay, qué lindo que sos, la semana que viene”. De esa manera, quedó planteada la posibilidad concreta de verse personalmente.

“Me di cuenta de que si no es ahora, no lo hago más”, explicó la periodista al contar por qué finalmente decidió aceptar la invitación después de tantos años de idas y vueltas.

Sin embargo, Canosa aclaró que no tiene grandes expectativas para el primer encuentro. “Como mucho voy a ir a comer y ahí terminó. Una cena, una comida rica y nada más”, sostuvo entre risas.

La conductora incluso bromeó con la posibilidad de que la relación pudiera avanzar mucho más en el futuro y mencionó un hipotético casamiento: “Si nos casamos, me imagino una fiesta tremenda porque vendría mucha gente de afuera”, dijo, en referencia a los vínculos internacionales del exjugador.

Pero la historia tuvo un nuevo giro cuando Canosa decidió comunicarse con él durante la transmisión. Según contó, el exfutbolista le reconoció que actualmente está en pareja, aunque le aseguró que terminaría esa relación en el plazo de dos semanas para poder avanzar con ella.

Ante esa situación, la periodista le pidió que moderara la intensidad de sus mensajes. “Aflojá. Nada me fastidia más que un tipo que me esté escribiendo todo el tiempo”, le marcó.

Canosa también aprovechó la conversación para explicar qué espera actualmente de un hombre y cuáles son sus límites frente a un acercamiento sentimental. “Me gusta el tipo que se atreve pero que no se desubica. Un tipo que no sea invasivo, que no me enloquezca con mensajes”, expresó.

Por el momento, la identidad del exfutbolista permanece en reserva. Lo único que Canosa confirmó públicamente es que se trata de un jugador retirado que vistió la camiseta de la Selección argentina, tiene reconocimiento internacional y no reside permanentemente en el país.

La cita quedó prevista para la semana siguiente a la emisión del programa, aunque no trascendieron la fecha ni el lugar del encuentro.