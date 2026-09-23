Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad de La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 08:58

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad de La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

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Jueves 24 de septiembre:

de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de Maquito (sobre Independencia Prolongación)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Huajla, Tío Pozo, Tacanas y La Bajada (dpto. Loreto)

de 10:00 a 13:00 hs afectando al barrio Los Álamos de la ciudad de La Banda y a las localidades de 4 Horcones y San José (dpto. Banda).

Viernes 25 de septiembre:

de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio Besares de la ciudad de La Banda (comprendido entre Besares, Los Andes, Balcarce y Canal 9 de Julio)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de la ciudad de Loreto (zona sobre empalme de Ruta Prov. 83 y Ruta Nac. 9)

de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Santa Rosa, La Candelaria y Santo Domingo (dpto. Pellegrini).