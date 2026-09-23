Con canes especializados, buscan a un joven de 30 años desaparecido en Campo Gallo

Se trata de Hernán Maximiliano Barrera, quien fue visto por última vez en la zona de La Compuerta, sobre ruta 92. La Fiscalía activó el protocolo de búsqueda y se sumó personal del Grupo Especial de Rescate.

Hoy 09:47

La Policía de la Provincia activó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Hernán Maximiliano Barrera, de 30 años, domiciliado en el barrio La Salle de la ciudad de Campo Gallo, departamento Alberdi.

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La denuncia fue realizada por su madre en la Comisaría Comunitaria N° 18, durante la noche del martes, luego de perder contacto con el joven y advertir distintas situaciones que le generaron preocupación.

Según consta en el parte policial, Barrera habría salido de su domicilio el lunes alrededor de las 20, manifestando que se dirigía a trabajar. Sin embargo, no habría llevado el bolso con la ropa que utilizaba para sus tareas.

Ante esta situación, su madre se comunicó con la persona con la que supuestamente debía trasladarse hacia la localidad de Huachana, pero esta le informó que no tenía conocimiento de su paradero y que no lo había llevado a trabajar.

De acuerdo con la información aportada por la familia, el joven fue visto por última vez el lunes 21 de septiembre, cerca de las 20.30, en la zona conocida como La Compuerta, sobre ruta 92, a unos 2 kilómetros de Campo Gallo.

Hernán Maximiliano Barrera es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene cabello corto de color negro y, al momento de ausentarse, vestía buzo marrón con capucha, pantalón azul y zapatillas negras.

La fiscal interviniente, Dra. Victoria Ledesma, dispuso que se realicen tareas de búsqueda en los lugares que suele frecuentar y en el último punto donde fue visto. Además, solicitó la colaboración de la División Búsqueda de Personas.

Durante la mañana de este miércoles, personal del Grupo Especial de Rescate se trasladó hacia Campo Gallo para dar inicio al protocolo de búsqueda. El operativo cuenta con la participación de cinco efectivos y canes especializados, entre ellos Simón, destinado a grandes áreas, y Sansón, para rastro específico.

Desde la Policía solicitaron que cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero sea comunicada de inmediato a la Comisaría Comunitaria N° 18 de Campo Gallo o a la dependencia policial más cercana.