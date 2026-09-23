Adorni, bajo la lupa por mantener custodia y vehículo oficial pese a ya no ser funcionario

El exjefe de Gabinete seguiría contando con efectivos de fuerzas federales y una camioneta oficial tras su salida del Gobierno. La situación ya había sido denunciada ante la Justicia por Marcela Pagano.

Hoy 09:36

Aunque no hay una normativa legal que lo ampare, a diferencia de lo que ocurre con los ex presidentes, el ciudadano Manuel Adorni contará al menos "hasta diciembre próximo" con custodia de la Policía Federal -casi la misma que tenía cuando aún era jefe de gabinete- y una apoyatura logística de Gendarmería nacional cuando visita la casa, con cascada, del country Indio Cua.

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En el ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, instrumentan el operativo de las fuerzas federales para cuidar al ex vocero y a su familia pese a que no hay orden judicial que así lo amerite. Es una orden puramente política emanada de los hermanos Javier y Karina Milei. En la sede ministerial de Gelly y Obes argumentan que hay un estudio de "riesgo" para proteger a los salientes funcionarios y en base a los mismos se les concede dichos beneficios.

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Pero fuentes calificadas de la Policía Federal consultadas argumentan que, como máximo, se suele dejar un mes la custodia a un ex jefe de gabinete para que "culminen temas logísticas".

Además, Adorni y familia se siguen movilizando en la camioneta Toyota SW4 modelo 2022 que, informó La Nación, pertenece al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur). Desde ese organismo, tutelado por Daniel Scioli, contaron a este medio que había sido cedido en enero de 2025 a la Jefatura de Gabinete que comandaba Guillermo Francos como parte de la distribución de rodados oficiales que decantó la reorganización del estado. Es un trámite que se puede "prorrogar", por eso continúa bajo la órbita de la cartera que conduce Diego Santilli.

Adorni viene utilizando ese rodado desde que juró como ministro coordinador en noviembre de 2025. Tras su epistolar dimisión del 27 de junio, prácticamente siguió con los mismos beneficios del cargo que ostentaba en el Ejecutivo. No sólo el coche oficial. Lo sigue acompañando la misma custodia, de entre 4 y 6 agentes, que lo escoltaba cuando aún pisaba la Casa Rosada. "Tiene custodia 24 por 48 (horas) por parte de suboficiales y un jefe comisario", acotó un jefe policial consultado.

La decisión no cayó bien hacia adentro de la Policía Federal. El ex ministro coordinador es asistido por el mismo grupo "de custodios jóvenes", que lo acompañaron en su aventura en Balcarce 50, cuando se moviliza desde su departamento de Caballito. Es decir, en los hechos sigue con el mismo acompañamiento logístico que cuando conducía la jefatura de gabinete.

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En Seguridad no informaron el costo del operativo de custodia al ex ministro coordinador. Pero fuentes policiales consultadas adujeron que "cada agente debe ganar $1800.000 más algún viático o bonificación". A esos fondos habría que sumarles el uso de la camioneta oficial.

Pero también tiene respaldo cuando concurre los fines de semana a Indio Cua. El contratista Matías Tabar, que declaró en la Justicia haberle facturado 250 mil dólares para reparar "a nueva" la casa del lote 380 del complejo, aseguró a Clarín que "hace 10 días ví una camioneta de Gendarmería en los accesos al country" de Exaltación de la Cruz.

Justamente la diputada Marcela Pagano denunció el 5 de julio en el juzgado federal número 10 el uso de vehículo oficial y custodias personales del renunciado jefe de gabinete. La legisladora del bloque Coherencia había aportado fotos que mostraban un rodado de Gendarmería en las puertas de Indio Cua, entre otros elementos. "Se extendió de manera irregular ese servicio. Y encima usa un auto oficial de forma indebida porque no hay denuncia judicial que amerite esa custodia. Y pese a la presentación, nada ha cambiado. Es indignante", expresó.

Por su parte, Tabar contestó cómo tomó la presentación de Adorni en la justicia, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, en la que lo contradice sobre el monto total de las remodelaciones de la casa con cascada. El ex vocero arguyó que dichas refacciones costaron US$175 mil. "Entonces mentí para pagar más (a ARCA)", ironizó Tabar y luego acotó que "tomo sus declaraciones como una maniobra de defensa. Tengo los fundamentos entregados en la fiscalía de que gastó 250 mil dólares, con recibos, proveedores y hasta horarios de entrada de ellos" al country.

Tras la presentación del Adorni en la Justicia, en la que hizo un descargo en el que recurrió a una fortuna de bitcoins para justificar su incremento patrimonial, esta vez no hubo defensa pública de ningún funcionario pero tampoco de los tuiteros libertarios. No se escuchó el "Vamos Manuel" con que Milei y sus ministros le endulzaban los oídos mientras daba su informe de gestión en abril pasado.

“Manuel Adorni es una persona que no forma parte de este Gobierno. Todo lo relativo a su situación está en manos de la Justicia. No vamos a agregar más información, en todo caso esperaremos que la Justicia hable”, dijo este martes el vocero Adrián Ravier, en conferencia de prensa.

Quizá los argumentos esgrimidos por el ex jefe de gabinete, de sostener que decidió vivir durante años como si "no existieran" los casi 600 mil dólares que supuestamente guardaba en su casa, no convencieron a los adalides de la moral libertaria para salir a bancar el trámite judicial del renunciado funcionario. Es que Adorni, en los hechos, empezó a disfrutar de su pequeña fortuna -con la compra de dos inmuebles y la remodelación de su casa del country de Indio Cua- justo cuando se transformó en un sujeto políticamente expuesto, es decir, cuando asumió un cargo en el Ejecutivo. Muchos ministros respiraron aliviados cuando dejó el cargo.

Tampoco las cuentas de redes sociales de los referentes libertarios se ocuparon de blindar la presentación judicial de Adorni. Por el contrario, algunos seguidores de Milei optaron por criticarlo. Tal fue el caso del usuario Osvaldo "Beto" Mendeleiev que, haciéndose eco del crítico comentario de un experto tech en la argumentación bitcoinera de Adorni, disparó: "Menos mal que a este muerto ya lo enterramos. Tarde, pero seguro".