Nélida Peñaflor tras su destacada participación en los Juegos Suramericanos: "Esta medalla significa oro”

La atleta friense logró el tercer puesto en los 10.000 metros femeninos y volvió a subir al podio representando a la Argentina. Tras la competencia, destacó el valor del acompañamiento de su familia y de todo el camino recorrido.

Hoy 09:39

La atleta santiagueña Nélida Peñaflor volvió a dejar su marca en el atletismo continental al conseguir la medalla de bronce en los 10.000 metros femeninos de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La prueba se disputó en el Centro de Alto Rendimiento de Santa Fe, donde la representante de Frías volvió a subir al podio defendiendo los colores de la Selección Argentina.

La competencia quedó en manos de la ecuatoriana Mary Granja, quien obtuvo la medalla de oro con un registro de 32:29.50 y récord sudamericano, mientras que la peruana Luzmery Rojas consiguió la plata.

Luego de la carrera, Peñaflor puso en palabras lo que significó este nuevo logro y destacó especialmente las sensaciones que vivió durante la prueba.

“Esta medalla significa oro. Es difícil correr en la pista, pero hoy salí a plantear una carrera en la que me sintiera más cómoda, con un ritmo parejo vuelta a vuelta, y se dio esa carrera pensada”, expresó.

La atleta remarcó además que pudo cumplir con lo planificado y disfrutar de una jornada muy especial por el acompañamiento recibido.

“Estuve a la altura y pude disfrutar de este evento con mi gente, que lo hace especial y empujaba vuelta a vuelta”, señaló.

Peñaflor también hizo referencia al camino recorrido para llegar hasta este nuevo podio y se emocionó al hablar de su familia.

“Me emociona estar aquí con mi familia, por el camino recorrido. Nunca es nada fácil para nosotros”, manifestó.

Con este resultado, Nélida Peñaflor volvió a representar a Frías y a Santiago del Estero en un podio internacional, esta vez con una medalla de bronce que, según ella misma resumió, tiene valor de oro.