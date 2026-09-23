Vélez apelará el fallo por Boca y pide suspender la Copa Argentina

Nelson Pugliese, vicepresidente del Fortín, confirmó que el club recurrirá la resolución de la AFA y pretende que el torneo no continúe hasta que exista un fallo definitivo. Incluso advirtió que están dispuestos a acudir al TAS.

Hoy 08:57

La polémica entre Vélez y Boca por la Copa Argentina sumará un nuevo capítulo. Luego de que el Tribunal de Disciplina rechazara el pedido del Fortín para que el Xeneize fuera eliminado del certamen, desde el club de Liniers confirmaron que apelarán la resolución.

Nelson Pugliese, vicepresidente de Vélez, anticipó que la presentación será realizada este mismo miércoles y aseguró que la intención de la institución es que la Copa Argentina quede suspendida hasta que exista una decisión definitiva.

El planteo podría alcanzar directamente al encuentro que Boca tiene programado ante Racing por los cuartos de final para el próximo domingo.

“Vamos a ir al Tribunal de Alzada y, de ser necesario, al TAS. Descartamos cualquier recurso a la Justicia ordinaria”, manifestó Pugliese.

Sobre la posibilidad de conseguir una suspensión inmediata, el dirigente explicó que el área legal del club se encuentra trabajando en la presentación y reconoció que todavía resta determinar si una eventual medida cautelar tendría efecto inmediato.

“Yo, como dirigente, quiero que se suspenda la Copa Argentina hasta que haya un fallo final. No me preocupa el partido de Boca, hablo como dirigente de Vélez. Iremos a todas las instancias”, sostuvo.

Vélez cuestionó la sanción contra Boca

Pugliese también mostró su disconformidad con la resolución que mantuvo a Boca en competencia y cuestionó la multa impuesta al club.

Según expresó, la sanción de 1.000 entradas generales resulta insuficiente y consideró que correspondía aplicar la pérdida del encuentro por la ventaja deportiva.

El reclamo de Vélez se originó porque Boca incluyó seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido, cuando el reglamento permitía una cantidad menor.

Los jugadores incluidos fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero. Los primeros tres comenzaron como titulares, mientras que Valencia y Palacios ingresaron durante el encuentro. Romero permaneció en el banco de suplentes y no sumó minutos.

Para el dirigente de Vélez, el hecho de que el sexto extranjero no haya ingresado no elimina la infracción, ya que estaba incluido entre los futbolistas disponibles para el entrenador.

“Los argumentos que publicó el Tribunal son inválidos y no se ajustan al reglamento”, cuestionó Pugliese.

Ahora, Vélez buscará revertir la resolución mediante la instancia de apelación y no descarta llevar el conflicto hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).