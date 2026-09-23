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Fiesta de la Primavera y Día del Jubilado: una noche para celebrar a nuestros mayores

El evento, que arrancará a las 21:00 y se extenderá hasta las 3:00 de la madrugada, contará con música, bebidas en cantina y la elección de la Reina de la Primavera.

Hoy 09:09

El Centro de Jubilados y Pensionados de Recreación y Turismo "Tradición" invita a toda la comunidad a su tradicional Fiesta de la Primavera y Día del Jubilado, que se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre en el local de la entidad, ubicado en Patrocinio Díaz 650, Barrio Tradición.

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El evento, que arrancará a las 21:00 y se extenderá hasta las 3:00 de la madrugada, contará con música, bebidas en cantina y la elección de la Reina de la Primavera, un acto central en esta celebración que une las tradiciones estacionales con el reconocimiento a nuestros adultos mayores.

También habrá sorteo de canasta, una de las actividades favoritas que siempre congrega a los socios y simpatizantes de la institución.

Con más de 50 años de historia, el Centro "Tradición" sigue siendo un punto de encuentro para la tercera edad, donde la recreación, el turismo y la convivencia son pilares fundamentales.

¡Los esperamos!

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