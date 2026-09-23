Caso del niño termeño: abren 30 dispositivos en la causa por presunto abuso sexual

La medida busca avanzar en el análisis de celulares y otros aparatos secuestrados desde el inicio de la investigación. Mientras tanto, el menor permanece internado en el Hospital Garrahan y podría recibir el alta médica en las próximas horas.

Hoy 06:41

La causa por el presunto abuso sexual sufrido por un niño de Las Termas de Río Hondo atraviesa horas decisivas, tanto en el plano judicial como en el médico.

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Por un lado, la Justicia inició este martes la apertura de 30 dispositivos secuestrados durante la investigación, con el objetivo de profundizar la búsqueda de elementos que permitan identificar al o los responsables del hecho.

La medida se desarrolla en el marco de la causa que lleva adelante la fiscal Dahiana Pérez Vicens. Según trascendió, el procedimiento cuenta con la presencia de técnicos, fiscales, querellantes y defensores, a fin de garantizar el control de las partes durante el análisis del material.

Los dispositivos fueron incautados desde el inicio de la investigación, que comenzó el 15 de julio pasado. La expectativa está puesta en determinar si en esos aparatos existen datos, comunicaciones o registros que permitan orientar la pesquisa.

Entre los interrogantes que busca responder la Justicia figuran quién habría atacado al menor, si esa persona formaba parte de su entorno cercano y si existen elementos que permitan confirmar o descartar distintas hipótesis mencionadas en el expediente.

De acuerdo con lo informado, la fiscalía avanza con bajo perfil y extrema reserva. En ese contexto, trascendió que ya habría nombres bajo análisis como posibles sospechosos, aunque la fiscal busca evitar filtraciones que puedan entorpecer la investigación.

En paralelo, durante la noche del lunes se registró un nuevo episodio vinculado al entorno familiar del niño. La vivienda donde la abuela materna cumple arresto domiciliario, ubicada en el barrio Herrera El Alto, fue atacada con huevos arrojados contra puertas y ventanas.

Tras el hecho, la mujer dio aviso a la Policía y a las autoridades judiciales. Esa situación quedó en manos del fiscal Rafael Zanni, quien habría solicitado avanzar con el relevamiento de cámaras de seguridad para intentar identificar a los autores del ataque.

Mientras la causa continúa su curso en Santiago del Estero, el menor permanece internado en el Hospital Garrahan, en la ciudad de Buenos Aires, desde el 23 de julio. Según trascendió, podría recibir el alta médica en las próximas horas.

Todo indica que, una vez otorgada el alta, el niño sería trasladado a Mar del Plata, en el marco de una guarda provisoria dispuesta por la Justicia de Menores. Esa resolución se encontraría firme, ya que hasta el momento no habría sido apelada.

Además, se informó que el padre del menor ya cuenta con autorización judicial para salir de Santiago del Estero, aunque deberá aportar una dirección y un número de teléfono para permanecer localizable en caso de ser requerido por las autoridades provinciales.