Ante la visita del Papa, la Iglesia espera de Javier Milei un gesto que el Presidente por ahora se resiste a hacer

Los obispos anhelan que el mandatario impulse la sanción en el Senado del proyecto que regula las apuestas on line y que ya fue aprobado en Diputados. Pero no parece haber disposición en el líder libertario luego de que un pedido suyo fuera desoído por el Episcopado.

Hoy 07:00

Por Sergio Rubin PARA TN

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El crecimiento de las apuestas online se está convirtiendo en el país en una bola de nieve, en línea con una tendencia mundial. Por caso, la recaudación de ARCA por este concepto fue en 2024 de $39.500 millones, en 2025 se duplicó al trepar a $93.658 millones y en tan solo el primer semestre de este año llegó a $71.828 millones (en la Ciudad de Buenos Aires el monto apostado en la primera mitad de 2026 subió un 80% respecto de 2025), habiendo sido el Mundial de Fútbol un gran incentivo. Claro que este parámetro no contempla el juego ilegal.

De la mano de los teléfonos inteligentes, los medios de pago digitales, la vinculación de las apuestas deportivas con los partidos y el incentivo en las redes sociales la expansión de esta modalidad de juego no encuentra su techo. En la Argentina se estima que pasó de 4,3 millones de jugadores en 2024 a 4,6 millones en 2025, proyectándose a 4,8 millones para 2026. Los agentes económicos calculan que este año las empresas del juego on line facturarán 1570 millones de dólares y cuatro veces más en 2029: unos 6500 millones de dólares.

La mayoría de los apostadores en todas las formas de juego son menores de 29 años. Así lo estableció un relevamiento de la consultora Voices! que determinó que durante el Mundial los que tenían entre 18 a 29 años eran el 47%, apostando por dinero el 28%, mientras que los mayores fueron el 29%, jugando por dinero el 14%. El 28% de los apostadores afirmó haberlo hecho por primera vez y el 46% de estos que jugaron por dinero dijeron que probablemente seguirán haciéndolo en los próximos meses.

La Iglesia católica en la última versión de su Catecismo, que data de comienzos de la década del ’90, dice que los juegos de azar se vuelven moralmente inaceptables cuando privan a alguien de lo necesario para vivir o la apuesta es desproporcionada o cuando caen en la explotación de la vulnerabilidad de las personas o cuando causan adicción. Además de que llegados a un punto conspiran contra la cultura del trabajo. En las apuestas online estos riesgos son mucho mayores.