Bº Mariano Moreno: pelea entre bandas terminó con un joven baleado en el rostro y una mano

El enfrentamiento ocurrió durante la madrugada en inmediaciones del barrio Mariano Moreno, Primera Ampliación. La víctima, de 19 años, fue asistida en el Hospital Regional con heridas de perdigones en el rostro y una mano.

Hoy 07:41

Una violenta pelea callejera entre bandas rivales terminó con un joven de 19 años herido de bala durante la madrugada de este martes, en el marco de un enfrentamiento ocurrido en inmediaciones del barrio Mariano Moreno, Primera Ampliación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según indicaron fuentes policiales, el hecho se registró cerca de las 3.30, cuando dos grupos antagónicos se encontraron en la zona y protagonizaron una gresca que comenzó con una lluvia de piedras y luego escaló hasta el uso de armas de fabricación casera.

La víctima, identificada como Gustavo Coronel, de oficio plomero, manifestó que caminaba junto a un grupo de amigos hacia el barrio Sarmiento, aparentemente para resolver viejas diferencias con otra banda.

De acuerdo con su relato, al encontrarse con los rivales se desató un violento enfrentamiento. En medio de la batahola, uno de los integrantes del grupo contrario habría extraído una tumbera y efectuado un disparo a corta distancia.

Los perdigones impactaron en los dedos de la mano izquierda del joven y en la zona del pómulo, por lo que debió escapar del lugar y fue auxiliado por un conocido.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo por un amigo residente en el barrio Sarmiento, quien lo llevó para que recibiera atención médica.

Tras su ingreso al centro de salud, la fiscal Dra. Belkis Alderete dispuso la intervención del médico de Policía, quien examinó a la víctima y diagnosticó un plazo de 21 días de curaciones.

Personal de la Comisaría Comunitaria N° 45 inició la recolección de testimonios en el sector para tratar de identificar al autor del disparo y establecer con precisión cómo se produjo el enfrentamiento.

Además, se prevé la realización de operativos de control preventivo en la zona, con el objetivo de evitar nuevos cruces entre los grupos involucrados.

Los investigadores también analizan si existen denuncias previas vinculadas a las diferencias entre ambas bandas. Las actuaciones continuarán durante las próximas horas y serán elevadas a la fiscalía interviniente.