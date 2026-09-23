Expectativas climáticas en Termas de Río Hondo: un panorama cambiante para hoy Miércoles 23 de septiembre de 2026

Hoy, los termenses se enfrentarán a un día cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9.9 °C y 25.3 °C. Los próximos días también traerán variaciones significativas en el clima.

Hoy 08:01

El clima actual en Termas de Río Hondo presenta condiciones despejadas con una temperatura de 11.8 °C, aunque la sensación térmica se siente más baja, a 8.9 °C. La humedad es del 47% y el viento sopla a 11.9 km/h desde el norte-noreste, lo que añade frescura al ambiente.

Para hoy, los termenses deben prepararse para un cambio, ya que se pronostica un día cubierto. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.9 °C mientras que la máxima podría llegar a 25.3 °C, ofreciendo un respiro frente al aire fresco de la mañana.

El día de mañana, jueves 24 de septiembre, el clima seguirá cubierto, con una mínima de 15.6 °C y una máxima que podría llegar hasta 28.7 °C. Este ligero aumento en las temperaturas hará que los termenses se sientan un poco más cómodos.

Sin embargo, el viernes 25 de septiembre, se espera un cambio notable con un día soleado. Las temperaturas mínimas se establecerán en 18.5 °C y las máximas alcanzarán los 29.9 °C, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo para hoy Miércoles 23 de septiembre de 2026, se caracterizará por un día cubierto, con temperaturas mínimas de 9.9 °C y máximas de 25.3 °C. El pronóstico para los próximos días sugiere que habrá condiciones similares, pero con un giro hacia un clima más caluroso y soleado a partir del viernes.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.