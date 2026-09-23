Javier Milei hablará hoy ante la ONU: Malvinas, la alianza con EEUU y los recursos naturales como ejes

Su discurso estará atravesado por el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, el vínculo con Washington, la inteligencia artificial y la disputa global por los recursos estratégicos y las cadenas de suministro.

Hoy 08:33

El presidente Javier Milei hablará este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, con una agenda internacional marcada por el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, la relación estratégica con Estados Unidos, la inteligencia artificial y el acceso a recursos naturales considerados críticos.

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La exposición será el cierre de una intensa agenda desarrollada por el mandatario en Manhattan, donde mantuvo encuentros con funcionarios estadounidenses y participó junto a Donald Trump de una sesión extraordinaria del denominado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Washington para fortalecer la cooperación regional frente al narcotráfico y otras amenazas.

Uno de los temas centrales del discurso será la cuestión Malvinas. La agenda tomó mayor relevancia luego de que el primer ministro británico, Andy Burnham, se refiriera a las islas durante su exposición ante la ONU y ratificara la posición del Reino Unido.

Ante esas declaraciones, el canciller Pablo Quirno solicitó una réplica en el recinto de Naciones Unidas y volvió a plantear la posición argentina sobre el territorio insular. El Gobierno sostiene que la cuestión debe resolverse mediante negociaciones diplomáticas.

Milei también abordará la relación con Estados Unidos, luego del encuentro que mantuvo con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, junto a Quirno y al ministro de Economía, Luis Caputo. Tras la reunión, Rubio destacó la cooperación bilateral en áreas como energía, minerales críticos y agricultura.

La agenda económica ocupará otro lugar relevante. Argentina y Estados Unidos avanzan en un acuerdo de inversiones en infraestructura que contempla un financiamiento de USD 6.000 millones para el proyecto Argentina LNG, una iniciativa que vincula a YPF, la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos.

El esquema contempla el respaldo del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y de inversores privados, con el objetivo de desarrollar infraestructura asociada a la producción y exportación de gas, además de fortalecer el intercambio de materias primas y recursos estratégicos.

Durante su participación en el Escudo de las Américas, Milei ya había planteado que la seguridad también tiene una dimensión económica y remarcó la importancia de proteger y desarrollar los recursos críticos de la Argentina.

Ese planteo se vincula con uno de los ejes de la agenda internacional actual: la competencia por minerales críticos, energía y materias primas, en un contexto de tensiones geopolíticas que afectan las cadenas globales de suministro.

Otro de los asuntos que podría abordar el Presidente es la inteligencia artificial, particularmente el debate internacional sobre su regulación. La administración de Milei mantiene una posición favorable a un marco que no limite el desarrollo tecnológico mediante regulaciones consideradas excesivas.

La agenda internacional también estará atravesada por la situación en Medio Oriente, las dificultades para el transporte energético y las tensiones en zonas estratégicas como los estrechos de Ormuz y Bab al-Mandab.

La exposición de Milei ante la Asamblea General está prevista durante la mañana de este miércoles, en horario argentino, y será uno de los principales momentos de su gira por Estados Unidos, que además incluye actividades con empresarios y representantes de instituciones económicas de Nueva York.