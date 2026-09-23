Milei se reunió con Marco Rubio en Nueva York y Estados Unidos destacó la cooperación con Argentina

El Presidente mantuvo un encuentro bilateral con el secretario de Estado norteamericano en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Hoy 08:31

El presidente Javier Milei se reunió en Nueva York con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su participación en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Del encuentro también participaron el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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Tras la reunión, Rubio destacó públicamente el vínculo entre ambos países. “Nuestra relación bilateral es sólida”, afirmó el funcionario estadounidense, al tiempo que señaló la cooperación entre Washington y Buenos Aires en áreas vinculadas con energía, minerales críticos y agricultura.

El encuentro se produjo en el marco de una agenda que también incluyó la participación de Milei en el denominado “Escudo de las Américas”, una iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump para profundizar la cooperación regional frente al narcotráfico y el crimen organizado.

Durante esa actividad, Donald Trump compartió escenario con Milei y otros representantes de países de la región. El mandatario estadounidense destacó el respaldo que recibió de la Argentina y afirmó: “Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo, dos veces”.

En ese contexto, Trump pidió a los países participantes avanzar en la identificación de organizaciones vinculadas al narcotráfico como amenazas comunes y aplicar sanciones contra las agrupaciones que Estados Unidos considera organizaciones terroristas.

Para la Argentina, ese planteo tiene implicancias en materia de seguridad. El Gobierno ya incorporó durante la gestión de Milei a distintas organizaciones criminales al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), mientras analiza nuevas incorporaciones.

La agenda de Milei en Estados Unidos también contempla un importante capítulo económico. El Gobierno prevé avanzar en un acuerdo bilateral de inversiones en infraestructura, con especial atención al desarrollo energético y al proyecto Argentina LNG, que contempla la participación de YPF, la italiana Eni y la compañía XRG de Emiratos Árabes Unidos.

Uno de los puntos centrales es el financiamiento por USD 6.000 millones para infraestructura vinculada al proyecto exportador de gas. La iniciativa se encuentra asociada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y busca ampliar la capacidad argentina para producir y exportar gas natural licuado.

El vínculo con Estados Unidos también atraviesa la agenda de seguridad energética y de abastecimiento de minerales críticos, dos áreas que Washington considera estratégicas dentro de sus cadenas de suministro.

En paralelo, Milei tiene previsto hablar este miércoles ante la Asamblea General de la ONU, en lo que será su tercera intervención ante el organismo desde que asumió la Presidencia. Su discurso está previsto para las 12 del mediodía, hora argentina.

Entre los temas que se esperan para su exposición aparece nuevamente el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, además de cuestiones vinculadas con la política internacional y la posición del Gobierno sobre el funcionamiento de los organismos multilaterales.

La visita presidencial a Nueva York se extenderá hasta el jueves y también contempla actividades ante el Consejo de las Américas, encuentros con representantes del sector empresario y una exposición ante el Economic Club of New York.