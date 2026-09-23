La Banda, clima ideal para disfrutar al aire libre: pronóstico para hoy Miércoles 23 de septiembre de 2026

Los bandeños disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. Se espera un incremento en las temperaturas para los próximos días.

Hoy 08:11

El clima en La Banda se presenta hoy con condiciones soleadas y agradables para los bandeños. La temperatura actual es de 10.7 °C, aunque la sensación térmica se sitúa en 7.7 °C, gracias a un viento de 14.8 km/h que sopla desde el noreste.

Para hoy, se anticipa un incremento significativo en las temperaturas, alcanzando una máxima de 26.9 °C. La mínima registrada será de 10.6 °C, lo que permitirá disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre.

El pronóstico para mañana indica un cambio en las condiciones climáticas, con un cielo cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 15.5 °C como mínima y 33.3 °C como máxima. Los bandeños deberán prepararse para un día más caluroso.

El viernes, La Banda volverá a lucir un cielo despejado, con temperaturas que irán desde los 19.7 °C hasta alcanzar los 37.4 °C en horas de la tarde. Se espera que el clima soleado y cálido continúe.

En resumen, los bandeños disfrutarán de un clima soleado hoy, con una mínima de 10.6 °C y una máxima de 26.9 °C. Para los próximos días, se anticipan temperaturas más altas y un cielo cubierto mañana, seguido de un regreso al sol el viernes.

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