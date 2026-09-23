Aspectos clave a considerar antes de adquirir un auto usado

Comprar un auto usado puede ser una gran opción económica, pero es crucial realizar un chequeo exhaustivo antes de cerrar la transacción. En 2022, más del 60% de las ventas de vehículos en Argentina correspondieron a autos de segunda mano, lo que resalta la importancia de este proceso.

Hoy 06:12

Adquirir un auto usado puede ser una decisión inteligente para muchos compradores en Argentina, especialmente en un mercado donde más del 60% de las transacciones son vehículos de segunda mano. No obstante, es fundamental realizar una serie de revisiones y chequeos que aseguren que la compra sea segura y satisfactoria.

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Uno de los primeros aspectos a considerar es la documentación del vehículo. Verificar que el auto tenga todos los papeles en regla, como el título de propiedad y el certificado de libre deuda, es esencial para evitar problemas legales en el futuro. Además, es recomendable verificar la documentación del vendedor.

También es importante realizar un chequeo mecánico. Llevar el auto a un mecánico de confianza puede ayudar a detectar problemas ocultos. Un buen mecánico podrá revisar el estado del motor, la transmisión y otros componentes clave que pueden ser costosos de reparar si no se detectan a tiempo.

La historia del vehículo es otro punto crítico. Solicitar un informe del auto que incluya su historial de accidentes, reparaciones y su uso previo puede proporcionar una visión clara sobre el estado general del vehículo. En Argentina, existen servicios que permiten acceder a esta información de manera rápida y confiable.

Además, es recomendable realizar una prueba de manejo. Conducir el auto permite detectar ruidos extraños o problemas de manejo que no son evidentes al revisar el vehículo estático. Este es un paso que a menudo se pasa por alto, pero que puede ser crucial para la experiencia futura del comprador.

Finalmente, no subestimes la importancia de comparar precios. Investigar el valor del modelo que deseas comprar en diferentes concesionarios o plataformas online puede ayudarte a asegurarte de que estás pagando un precio justo. La investigación puede ser la clave para obtener un buen trato en tu próxima compra.