Desplegaron un operativo especial en Av. Belgrano para trasladar a una menor al Garrahan

La niña fue llevada desde la Maternidad del Hospital Regional hasta el aeropuerto local, desde donde partió en un vuelo sanitario hacia Buenos Aires para ser evaluada por una cardiopatía congénita.

Hoy 11:45

Un operativo sanitario especial alteró la calma de las primeras horas de este miércoles sobre avenida Belgrano, en la ciudad Capital, donde se desplegó un corte total de tránsito para garantizar el traslado urgente de una menor hacia el aeropuerto local Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés.

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La niña fue trasladada desde la Maternidad del Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo a bordo de una ambulancia del Servicio de Emergencias y Accidentología de Santiago del Estero (SEASE 107), con destino al aeropuerto, desde donde emprendió viaje en vuelo sanitario hacia la provincia de Buenos Aires.

Según informaron fuentes oficiales, la menor será evaluada en el Hospital Garrahan por una cardiopatía congénita. El traslado se realizó en compañía de sus progenitores.

El despliegue comenzó alrededor de las 7 de la mañana, con la presencia de efectivos policiales apostados en distintas intersecciones de avenida Belgrano, una de las arterias principales de la Madre de Ciudades.

La medida llamó la atención de vecinos y transeúntes por la magnitud del operativo, que incluyó la participación de personal de distintas áreas de la Policía de la Provincia.

El traslado se concretó cerca de las 8 de la mañana, con el objetivo de reducir al máximo los tiempos de circulación y permitir que la ambulancia arribara rápidamente al aeropuerto.

Qué es una cardiopatía congénita

Una cardiopatía congénita es una alteración en la estructura del corazón o de los grandes vasos sanguíneos presente desde el nacimiento. Según organismos de salud, puede afectar el funcionamiento del corazón y la circulación de la sangre, con distintos niveles de gravedad según cada caso.

Este tipo de afecciones puede ir desde cuadros leves, que requieren controles médicos, hasta situaciones complejas que necesitan tratamientos especializados, cirugías o procedimientos durante los primeros meses o años de vida. Los CDC señalan que los defectos cardíacos congénitos afectan a cerca del 1% de los nacimientos y que una parte de esos casos puede requerir intervenciones tempranas.

Entre los signos de alerta que pueden observarse en bebés o niños se encuentran dificultades para respirar, problemas para alimentarse, bajo aumento de peso, coloración azulada en labios o piel, cansancio excesivo y soplos cardíacos detectados durante controles médicos. La American Heart Association remarca que los síntomas dependen del tipo y la gravedad de la cardiopatía.

Por eso, la evaluación en centros de alta complejidad resulta clave para definir el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento adecuado en cada paciente.