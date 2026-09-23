Gasly denunció amenazas tras la polémica con Colapinto: “Hay una línea que no debería cruzarse”

El piloto francés de Alpine habló en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán sobre lo ocurrido en Madrid, cuando no intercambió posiciones con Franco Colapinto. Aseguró que recibió ataques en redes sociales y aclaró que nunca recibió una orden directa del equipo para dejar pasar al argentino.

Hoy 11:34

La tensión que se generó entre Pierre Gasly y Franco Colapinto tras el Gran Premio de Madrid tuvo una derivación inesperada fuera de la pista. En la previa del GP de Azerbaiyán, el francés reveló que recibió amenazas y ataques en redes sociales, algunos de ellos dirigidos también hacia integrantes de su familia.

El episodio que originó la polémica ocurrió en la última vuelta de la carrera en Madrid, cuando Gasly circulaba por delante de Colapinto. El argentino pidió por radio un intercambio de posiciones mientras tenía muy cerca a Oscar Piastri, aunque esa orden nunca llegó al francés.

Sobre lo sucedido, Gasly explicó que la situación fue revisada internamente por Alpine.

“No hubo una petición de hacer un cambio de posiciones como tal. Todo se habló con el equipo y está todo claro”, sostuvo.

El francés también reconoció que, tras analizar lo ocurrido, existían aspectos que podrían haberse gestionado de otra manera.

“¿Si podría haber hecho algo diferente? Sí, lo hablamos con el equipo”, agregó.

Gasly: “Es completamente inapropiado”

Más allá de lo deportivo, el piloto francés puso el foco en la reacción que se produjo posteriormente en las redes sociales.

Gasly aseguró que está acostumbrado a recibir críticas como deportista de élite, pero consideró que lo sucedido superó cualquier límite.

“Hasta el punto de recibir amenazas y ataques me parece completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia, etcétera”, expresó.

El piloto de Alpine reclamó además una mayor atención sobre este tipo de conductas.

“Hay una determinada línea que no debería cruzarse simplemente porque estás detrás de una pantalla, frente a un teclado, y esas líneas se cruzan demasiadas veces”, manifestó.

Colapinto repudió los ataques

Franco Colapinto también se refirió al episodio y dejó en claro que este tipo de mensajes no representan su forma de apoyar al equipo.

“Creo que mucha gente le estuvo enviando mensajes y, por supuesto, no está bien”, señaló el argentino.

Colapinto destacó además la relación que mantiene con Gasly y aseguró que ambos trabajan con el mismo objetivo dentro de Alpine.

“Somos compañeros de equipo, nos llevamos muy bien y estamos trabajando y concentrándonos en el mismo resultado, en la misma meta, que es hacer que Alpine sea mejor”, indicó.

El argentino también recordó que no se trata de un fenómeno nuevo dentro de la Fórmula 1 y mencionó otros episodios de ataques hacia pilotos y autoridades deportivas.

“No debería ser algo habitual y definitivamente se debería prestar más atención a las palabras que salen de los teclados de todo el mundo”, reflexionó.

Colapinto y Gasly dieron por cerrado el episodio en Alpine

En cuanto a lo ocurrido dentro de la pista, Colapinto aseguró que el tema ya fue tratado con los responsables de la escudería.

“Hablamos dentro del equipo y lo gestionamos juntos, con Pierre, con Flavio Briatore, con Steve Nielsen. Todos hicieron un muy buen trabajo para entender lo que pasó y cómo mejorarlo para la próxima vez”, sostuvo.

De esta manera, ambos pilotos buscaron dar por superada la situación antes de volver a competir en Bakú, donde Alpine intentará dejar atrás la polémica y concentrarse nuevamente en la actividad deportiva.