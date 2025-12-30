Condenaron al exintendente Emilio Rached por desvío de fondos públicos

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero le impuso tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Hoy 16:14

El exintendente de la ciudad de Pinto, Emilio Rached, fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero al ser hallado culpable de los delitos de malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad, en una causa vinculada al uso irregular de fondos nacionales destinados a obras públicas.

El tribunal le impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En el mismo fallo, también fue condenada la exsecretaria municipal, quien recibió una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso por su participación en los hechos investigados.

Asimismo, la Justicia ordenó el decomiso de los bienes relacionados con el delito y dispuso que Rached deberá abonar al Estado la suma de $5.143.590, correspondiente al perjuicio económico ocasionado por el desvío de los fondos.

Durante el juicio oral se determinó que los recursos involucrados tenían como destino la ejecución de obras de infraestructura en distintos sectores de la ciudad de Pinto. El dinero provenía de partidas enviadas por la Secretaría de Infraestructura Urbana del entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, durante el gobierno nacional de Mauricio Macri.

Según quedó acreditado en el debate, los proyectos no se ejecutaron conforme a lo previsto y los fondos fueron utilizados de manera irregular. La fiscalía sostuvo que el exjefe comunal, en su carácter de máxima autoridad municipal, dispuso indebidamente de los recursos públicos, motivo por el cual había solicitado una pena de cuatro años y seis meses de prisión.

Finalmente, el tribunal resolvió aplicar una condena menor en cuanto al tiempo de la pena, pero mantuvo la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas, considerada una de las sanciones de mayor peso institucional y político.