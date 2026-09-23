“Vengan, inviertan”: Milei llamó a empresarios a apostar por Vaca Muerta ante la ONU

El Presidente destacó el potencial del yacimiento argentino y sostuvo que puede convertirse en una de las grandes protagonistas del mercado energético internacional. Además, marcó una excepción para las empresas vinculadas a la explotación de recursos en las Islas Malvinas.

Hoy 17:17

Durante su tercer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Javier Milei destacó el papel de Vaca Muerta en el crecimiento económico de la Argentina y lanzó una convocatoria a empresarios del sector energético para que inviertan y desarrollen el yacimiento.

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“Vengan, inviertan, desarróllenla. Háganlo con nosotros”, expresó el mandatario al dirigirse a empresarios del sector energético mundial. En ese marco, resaltó las características de Vaca Muerta y la presentó como una oportunidad de desarrollo para las próximas décadas.

Milei sostuvo además que el yacimiento argentino tiene potencial para convertirse en una de las grandes protagonistas del mercado energético internacional, una proyección que vinculó con las oportunidades de crecimiento que puede generar para el país.

Sin embargo, el Presidente estableció un límite en su convocatoria. Al referirse a las empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, afirmó: “No seremos indiferentes frente a quienes explotan recursos bajo ocupación externa ilegal”.

La cuestión energética quedó así vinculada con otro de los principales ejes de su discurso: el reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas. Milei cuestionó el accionar de la ONU y reclamó al Reino Unido la reanudación de las negociaciones por las islas.

En ese tramo de su exposición, el mandatario hizo referencia al proyecto Sea Lion, relacionado con la extracción de petróleo en la cuenca Malvinas Norte, y sostuvo que se trata de una modificación unilateral que la Argentina rechaza.

Milei también aseguró que la Argentina mantendrá una “defensa pacífica, práctica y efectiva” de la soberanía sobre las islas y afirmó que el país no esperará pasivamente nuevas respuestas de la comunidad internacional. “No se va a sentar a esperar”, señaló al anticipar una postura más activa.

El discurso ante la Asamblea General también incluyó referencias a la Inteligencia Artificial, la innovación y el crecimiento de la productividad. En ese sentido, el Presidente planteó que la tecnología puede transformar distintos sectores de la economía, además de impactar en áreas como la medicina y la educación.