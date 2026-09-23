Cómo optimizar tu router: ajustes esenciales que no debes pasar por alto

El ajuste del router es un aspecto crucial de la conectividad a Internet que muchos usuarios pasan por alto. Según un estudio de 2022, más del 60% de los hogares en Argentina no realizan configuraciones básicas en sus dispositivos de red.

Hoy 18:12

El ajuste del router es un tema que a menudo se ignora, pero que puede tener un impacto significativo en la calidad de la conexión a Internet. En un mundo cada vez más interconectado, optimizar nuestra red doméstica es fundamental, especialmente en un país como Argentina, donde la conectividad se ha vuelto esencial en la vida diaria.

Uno de los aspectos más importantes que muchos usuarios no consideran es el cambio de la contraseña predeterminada. Este simple ajuste puede proteger tu red de accesos no autorizados, lo que no solo mejora la seguridad, sino que también puede aumentar la velocidad de conexión al evitar que extraños utilicen tu ancho de banda.

Otro ajuste relevante es la elección del canal de transmisión. Muchos routers vienen configurados en canales que pueden estar saturados, especialmente en áreas urbanas. Cambiar a un canal menos concurrido puede hacer maravillas en mejorar la velocidad y estabilidad de tu conexión.

La ubicación del router también juega un papel crucial. Colocarlo en un lugar central de tu hogar, lejos de paredes gruesas y interferencias electrónicas, puede potenciar la señal y mejorar la cobertura en toda la casa. Esta estrategia es especialmente útil en viviendas grandes o de varios pisos.

Además, muchos dispositivos de red cuentan con opciones avanzadas que permiten ajustar la frecuencia de transmisión. Usar la banda de 5 GHz, si está disponible, puede ofrecer velocidades más rápidas en distancias cortas, mientras que la banda de 2.4 GHz es mejor para distancias largas.

Finalmente, es recomendable actualizar el firmware del router. Las actualizaciones regulares no solo ofrecen mejoras de rendimiento, sino que también corrigen vulnerabilidades de seguridad. Esto es crucial, dado que el cibercrimen ha aumentado en los últimos años.