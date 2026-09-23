Briatore advirtió a los fanáticos argentinos tras las amenazas a Gasly: “Apoyen a Colapinto con respeto”

El asesor ejecutivo de Alpine cuestionó el hostigamiento en redes contra el piloto francés y su familia y advirtió que podrían limitar las entrevistas de Franco Colapinto con medios argentinos si los ataques continúan.

Hoy 18:37

La polémica dentro de Alpine volvió a ocupar el centro de la escena en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, luego de que Pierre Gasly revelara que él, su pareja y familiares recibieron amenazas y mensajes de hostigamiento en redes sociales tras el episodio que protagonizó con Franco Colapinto en el Gran Premio de España. La situación llevó a Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería, a intervenir públicamente.

El origen del conflicto estuvo en las últimas vueltas de la carrera disputada en Madrid. Colapinto, que marchaba séptimo y tenía detrás al McLaren de Oscar Piastri, reclamó por radio que Gasly le cediera la posición. El francés mantuvo su lugar mientras completaba un extenso tramo con neumáticos usados y finalmente ingresó a boxes, lo que permitió al argentino terminar séptimo y al francés cerrar la competencia en el duodécimo puesto.

Después de la carrera, la discusión deportiva se trasladó a las redes sociales. Según relató Gasly en Bakú, los mensajes dejaron de ser simples críticas por una maniobra y alcanzaron a personas de su entorno. “A ese nivel de amenazas y ataques lo considero completamente inapropiado, especialmente cuando llega a familiares, a mi novia, etc.”, sostuvo el piloto francés ante los medios.

El episodio también generó una respuesta del propio Colapinto, quien respaldó a su compañero y pidió que cesaran los ataques. El argentino remarcó que ambos trabajan para el mismo equipo y que lo ocurrido en pista debe quedar dentro del ámbito deportivo. Además, recordó que situaciones similares de hostigamiento ya habían afectado a otros integrantes de la Fórmula 1.

En ese contexto, Briatore lanzó un mensaje especialmente dirigido a los seguidores argentinos. En diálogo con ESPN, pidió que el apoyo al piloto sea expresado de manera respetuosa y advirtió que, si la situación continúa, Colapinto podría dejar de hablar con la televisión argentina y otros medios.

“Se lo digo especialmente a los argentinos. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal, no como veo en las redes sociales”, señaló Briatore. Y agregó: “Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos”.

El dirigente italiano fue más allá y planteó una posible medida concreta de parte de Alpine: “Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina. Pararemos todo porque no tiene sentido lo que leemos ahí”, afirmó, según las declaraciones difundidas por distintos medios que siguieron el episodio.

La situación no es completamente nueva para el entorno de Colapinto. A lo largo de la temporada, distintos pilotos y miembros de la categoría fueron blanco de ataques vinculados a discusiones en pista o decisiones deportivas. Alpine ya había rechazado anteriormente acusaciones surgidas en redes sobre un supuesto trato desigual hacia el argentino y había condenado los ataques personales.

Ahora, el episodio con Gasly vuelve a poner el foco sobre los límites del comportamiento de los aficionados en redes sociales. El piloto francés remarcó que las críticas forman parte del deporte, pero sostuvo que existe una línea que no debería cruzarse cuando los mensajes involucran amenazas o alcanzan a familiares.

Mientras tanto, Colapinto y Gasly continuarán como compañeros de equipo y este fin de semana afrontarán una nueva fecha de la Fórmula 1 en Azerbaiyán. El conflicto generado después de Madrid ya fue tratado puertas adentro de Alpine, aunque la preocupación por los ataques en redes permanece como uno de los temas alrededor del equipo.