Vecinos del barrio Sargento Cabral denuncian una ola de robos y reclaman medidas de seguridad

Familias del sector se comunicaron con Diario Panorama para expresar su preocupación por una seguidilla de hechos delictivos que, aseguran, se repite desde hace meses. Algunos vecinos relataron haber sido víctimas de varios robos en pocas semanas.

Hoy 18:22

Vecinos del barrio Sargento Cabral de la ciudad Capital manifestaron su preocupación e indignación por el incremento de hechos de inseguridad que, según señalaron, vienen afectando al sector desde hace varios meses.

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A través de mensajes enviados a Diario Panorama, las familias contaron que distintas viviendas fueron blanco del accionar de delincuentes y remarcaron que, en algunos casos, los robos se repitieron en reiteradas oportunidades contra los mismos domicilios.

Según los relatos de los vecinos, los hechos ocurren en distintos momentos del día, aunque indicaron que durante la noche se registran con mayor frecuencia. En ese horario, los delincuentes aprovecharían la tranquilidad de las calles para ingresar a los domicilios, principalmente a través de los techos y patios, con el objetivo de llevarse elementos de valor. "Casi todas las noches escucho como corren por el techo de mi casa", indicó uno de ellos.

Además de los ingresos a viviendas, los habitantes del barrio señalaron que también se produjeron robos de motocicletas y daños en vehículos estacionados en la vía pública, donde los autores habrían sustraído pertenencias del interior de los automóviles.

Vecinos que aseguran haber sufrido múltiples robos

Entre los testimonios compartidos, uno de los vecinos afirmó haber sido víctima de nueve robos en cuatro meses, mientras que otro relató que delincuentes ingresaron a su vivienda tres veces en una semana. También hubo quienes señalaron haber sufrido al menos seis episodios de robo en los últimos meses.

Las familias afectadas expresaron su malestar por la situación y aseguraron que viven con temor ante la posibilidad de nuevos ataques delictivos.

Reclaman mayores medidas de seguridad

Los vecinos indicaron que si bien observan la presencia de móviles policiales recorriendo las calles en algunos momentos, consideran que la medida no resulta suficiente frente a la continuidad de los hechos delictivos.

En ese sentido, remarcaron que algunas de las zonas más afectadas se encuentran a pocos metros de dependencias policiales: según indicaron, hay sectores donde los domicilios damnificados se ubican aproximadamente a 50 metros de la Jefatura de Policía y del destacamento del barrio.

Ante esta situación, las familias solicitaron a las autoridades la implementación de nuevas medidas de prevención y acciones que permitan frenar los robos que, aseguran, mantienen en alerta a los vecinos del sector.