Milei cuestionó al peronismo en Nueva York: “Es como si nos hubieran entregado Suiza, es irritante”

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar al peronismo durante una actividad en Nueva York, donde defendió el rumbo económico de su Gobierno y apuntó contra las críticas de dirigentes opositores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su exposición, el mandatario afirmó: “Escuchan hoy al peronismo y es como si nos hubieran entregado Suiza, es irritante”, en referencia a los cuestionamientos que recibe su administración por parte de sectores vinculados al justicialismo.

Milei sostuvo que, al analizar los resultados económicos de los últimos años, la situación del país presentaba dificultades antes de la llegada de su gestión y destacó las medidas aplicadas desde el inicio de su mandato.

Además, el Presidente hizo referencia al proceso de recuperación económica y mencionó variables como el riesgo país, al tiempo que cuestionó las declaraciones de dirigentes opositores sobre la actualidad argentina.

Durante el encuentro, Milei también se refirió al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien mencionó al hablar sobre el debate político y económico que atraviesa el país.

La actividad formó parte de la agenda del jefe de Estado en Estados Unidos, en el marco de su participación en distintas reuniones y exposiciones ante representantes del ámbito político y económico.